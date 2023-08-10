В Испании начались битвы между немцами и англичанами за шезлонги

Битва туристов за шезлонги на отдыхе в Испании набирает обороты. О дележке лежаков уже сообщают популярные зарубежные издания Bild и The Sun.

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Чтобы занять место под солнцем граждане Германии и Соединенного королевства начинают караулить свое место с самого утра. Если прийти днем или вечером, то придется загорать стоя — свободного места найти не удастся. Однако есть платные лежаки за 534 рубля, но европейцы не настолько щедры, чтобы тратить эти деньги на то, что можно взять бесплатно.