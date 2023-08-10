В Испании начались битвы между немцами и англичанами за шезлонги

В Испании начались битвы между немцами и англичанами за свободные шезлонги
Битва туристов за шезлонги на отдыхе в Испании набирает обороты. О дележке лежаков уже сообщают популярные зарубежные издания Bild и The Sun.
Чтобы занять место под солнцем граждане Германии и Соединенного королевства начинают караулить свое место с самого утра. Если прийти днем или вечером, то придется загорать стоя — свободного места найти не удастся. Однако есть платные лежаки за 534 рубля, но европейцы не настолько щедры, чтобы тратить эти деньги на то, что можно взять бесплатно.
Очевидцы баталий рассказывают, что немцы ставят будильник на 06:30, чтобы занять лежак. После этого отдыхающие идут спать, зная, что их ждет занятый шезлонг. Англичане же действуют по аналогичной схеме. И ни тех, ни другие не волнует, что бронировать шезлонги заранее нельзя по правилам отелей.