Россиянам назвали действующие правила въезда в Грузию
Несмотря на то, что 15 мая Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний и упростил посещение республики для россиян, до сих пор остаются некоторые правила для въезда в страну.
Как передает издание «Известия», для въезда в Грузию россиянам потребуется загранпаспорт, а на детей — еще и свидетельство о рождении.
Пребывание россиянина в Грузии не может превышать срок в двенадцать месяцев. После года гражданин РФ должен получить временный или постоянный вид на жительство или покинуть страну.
Добраться до закавказской республики можно самолетами и машинами. Полет от авиакомпаний Georgian Airways, «Аэрофлот», URAL Airlines или S7 обойдется в 64 тысячи рублей туда и обратно. Что касается машин, то россиянин может въехать в Грузии не более чем на 90 дней, при этом транспорт нужно застраховать на весь период пребывания в республике.
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