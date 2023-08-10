Российские туристы этим летом стали чаще отдыхать на Кубе

У россиян вырос интерес к поездкам на Кубу летом. Об этом сообщил RTN.

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Популярностью пользуется отдых на пляжах в Варадеро. Его часто комбинируют с экскурсиями в Гавану.

Куба сейчас входит в топ-10 популярных направлений у российских туристов на лето и осень, рассказала руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Иванова. По её словам, бронируют до конца года и на новогодние дни.

Руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова сообщила, что в основном покупают туры в Варадеро на десять ночей. Туристы выбирают пляжный отдых. Небольшая часть броней приходится на Гавану, там останавливаются на четыре-семь ночей.

Регулярные рейсы из России на Кубу возобновили с 1 июля. Самолёты летают два раза в неделю. В сентябре добавят третий рейс.

Чартерные полёты осуществляет компания Nordwind. Выполняется три рейса. В ноябре добавят ещё один. Билет в августе стоит 52,3 тыс. рублей в одну сторону. Осенью он подорожает до 70 тыс. рублей.