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Туристический поезд «Рица» отправится в первый рейс 10 сентября

Туристический поезд «Рица» отправится из Сочи в первый рейс 10 сентября. Об этом сообщил Sputnik Абхазия.

Туристический поезд «Рица» отправится в первый рейс 10 сентября
© Runews24

Состав проедет по маршруту Сочи-Роза Хутор – Гагра – Сухум – Сочи-аэропорт. До конца года туристический поезд сделает три тестовых рейса. Сообщение сделают регулярным в 2024 году.

Поезд будет стоять по одному дню в Гагре и Сухуми. Пассажиры смогут посетить местные достопримечательности.

Сообщается, что рейс позволит путешественникам избежать пробок на автомобильном пункте пропуска. Состав будет пересекать границу в течение 20 минут.

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