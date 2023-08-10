Туристический поезд «Рица» отправится в первый рейс 10 сентября
Туристический поезд «Рица» отправится из Сочи в первый рейс 10 сентября. Об этом сообщил Sputnik Абхазия.
Состав проедет по маршруту Сочи-Роза Хутор – Гагра – Сухум – Сочи-аэропорт. До конца года туристический поезд сделает три тестовых рейса. Сообщение сделают регулярным в 2024 году.
Поезд будет стоять по одному дню в Гагре и Сухуми. Пассажиры смогут посетить местные достопримечательности.
Сообщается, что рейс позволит путешественникам избежать пробок на автомобильном пункте пропуска. Состав будет пересекать границу в течение 20 минут.
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