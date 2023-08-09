Чем привлекает туристов заброшенный остров в Японии

В Восточно-Китайском море, примерно в 15 километрах к юго-западу от японского города Нагасаки, располагается тихоокеанский остров под названием Хасима. Когда-то он считался одним из самых густонаселенных мест во всем мире, а сегодня он необитаем и вызывает интерес исключительно у любознательных путешественников.

© globallookpress.com

Почему так произошло, и зачем на заброшенный кусочек суши регулярно отправляются экскурсионные группы, – в материале "Рамблера".

Видео дня

История

Изначально Хасима представляло собой осколок скалы посреди бескрайнего водного пространства. В начале XIX века исследователи обнаружили здесь уголь, в связи с чем было принято решение отправить на ранее неизведанный объект рабочих для добычи осадочной породы. Тогда же кусочек суши стали искусственно увеличивать и превращать его в остров, который позднее стал местом работы и проживания для многих японцев. Когда-то на Хасиме имелись не только жилые дома и продуктовые магазины, но и школа, больница, кладбище и плавательные бассейны.

Почти полвека назад заведующая всем на острове компания полностью закрыла шахты, а местные обитатели скоропостижно его покинули. За несколько дней он прекратился из густонаселенного кусочка суши в остров-призрак, на территорию которого было запрещено ступать под угрозой депортации.

Сегодня

globallookpress.com

Остров является достаточно популярной локацией у туристов. Сюда стремятся попасть любители пощекотать себе нервы, побродить по заброшенным сооружениям и сделать фотографии в месте с таинственной и жуткой атмосферой. По мнению некоторых, здесь обитают не упокоенные души рабочих, а также китайцев и корейцев, которых свозили сюда на принудительные работы в годы Второй мировой войны.

На сегодняшний день по острову можно пройтись только по определенной его части, которая считается безопасной для пребывания. Несколько раз в неделю на Хасиму отправляются экскурсионные лодки с гидом, рассказывающим об истории острова-призрака и легендах, которые его окутывают.

"Бетонные руины острова-шахты поражают воображение, эту картину невозможно забыть. Круизный катер обходит остров по кругу, и со всех сторон он производит гнетущее впечатление. Ни одного деревца, только остовы зданий, которые когда-то были школой, больницей, детским садом, жилыми корпусами. Сложно представить, что чувствовали люди, которые жили там несколько поколений", – так об экскурсии отозвался один из из побывавших у Хасимы путешественник.