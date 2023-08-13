Как выглядит самый дешевый гостиничный номер в мире: видео
150 рублей за ночь в отеле – звучит заманчиво, не правда ли? Но есть одно "но", за эти деньги не ждите роскоши и комфорта.
Этот уникальный по своей аскетичности номер расположен в мини-отеле одного из провинциальных городков Китая.
Крошечная комнатка имеет высоту потолка с половину человеческого роста, поэтому постояльцам придется все время пригибаться, чтобы не удариться головой.
Зато вся площадь номера занята матрасом – так что места для сна достаточно. Но при этом в помещении отсутствует какая-либо мебель, кроме унитаза, который находится у конца матраса.
Конечно, комфортом здесь и не пахнет. Зато таким образом можно сэкономить на проживании во время путешествия по Поднебесной.
Об этом месте рассказал в своем видео блогер @Odditov.
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