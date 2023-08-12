Как выглядит отель-замок, построенный в XIII веке

В уединенном французском городке под названием Баньоль расположился отель с удивительной атмосферой, которую точно оценят любители сериалов о заговорах времен Средневековья.

© Château de Bagnols / booking.com

Подробности – в материале "Рамблера".

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Концепция

Château de Bagnols / booking.com

Château de Bagnols – это не просто красивая, современная и максимально комфортабельная гостиница, а самый настоящий замок со своей восьми вековой историей. Он был построен в далеком XIII веке и на сегодняшний день считается архитектурным памятником.

Номера

Château de Bagnols / booking.com

Путешественники могут остановиться в стандартном или люксовом номере, но сразу же стоит отметить, что в обоих случаях речь идет об уютных номерах с кроватями королевских размеров, приятным глазу интерьером и антикварной мебелью. Отдыхающие здесь молниеносно погружаются в изысканную и таинственную атмосферу Средневековья, переносясь на несколько столетий назад. При желании, конечно же, можно воспользоваться современными благами – беспроводным интернетом, кофемашиной и телевизором, которые имеются в каждом номере.

Развлечения

Château de Bagnols / booking.com

Территория отеля-замка достаточно большая: вся она покрыта зеленью, в которой скрываются бассейн с шикарным видом на поля и виноградники, а также сад с вишневыми деревьями. К услугам отдыхающих в том числе крытый бассейн, спа-центр, где можно сделать в том числе маникюр, и ресторан с меню из традиционных местных блюд. Для более активного времяпрепровождения можно организовать полет на воздушном шаре, прогулку с лошадьми, а зимой, например, прокатиться на лыжах по окрестностям.

Отзывы

Château de Bagnols / booking.com

Побывавшие в гостинице туристы исключительно положительно отзываются о проведенном здесь времени и благодарят персонал за высококлассное обслуживание, комфортабельные чистые номера и умиротворение, которым здесь можно в полной мере насладиться.