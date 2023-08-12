Как выглядит отель-замок, построенный в XIII веке
В уединенном французском городке под названием Баньоль расположился отель с удивительной атмосферой, которую точно оценят любители сериалов о заговорах времен Средневековья.
Подробности – в материале "Рамблера".
Концепция
Château de Bagnols – это не просто красивая, современная и максимально комфортабельная гостиница, а самый настоящий замок со своей восьми вековой историей. Он был построен в далеком XIII веке и на сегодняшний день считается архитектурным памятником.
Номера
Путешественники могут остановиться в стандартном или люксовом номере, но сразу же стоит отметить, что в обоих случаях речь идет об уютных номерах с кроватями королевских размеров, приятным глазу интерьером и антикварной мебелью. Отдыхающие здесь молниеносно погружаются в изысканную и таинственную атмосферу Средневековья, переносясь на несколько столетий назад. При желании, конечно же, можно воспользоваться современными благами – беспроводным интернетом, кофемашиной и телевизором, которые имеются в каждом номере.
Развлечения
Территория отеля-замка достаточно большая: вся она покрыта зеленью, в которой скрываются бассейн с шикарным видом на поля и виноградники, а также сад с вишневыми деревьями. К услугам отдыхающих в том числе крытый бассейн, спа-центр, где можно сделать в том числе маникюр, и ресторан с меню из традиционных местных блюд. Для более активного времяпрепровождения можно организовать полет на воздушном шаре, прогулку с лошадьми, а зимой, например, прокатиться на лыжах по окрестностям.
Отзывы
Побывавшие в гостинице туристы исключительно положительно отзываются о проведенном здесь времени и благодарят персонал за высококлассное обслуживание, комфортабельные чистые номера и умиротворение, которым здесь можно в полной мере насладиться.
"Удивительный замок эпохи раннего Средневековья, отреставрированный со вкусом и большой любовью. Хочу отметить аутентичную обстановку, безумно красивые и захватывающие виды на местность, которые открываются из окон номера. Тут вы можете представить себе, каково было бы жить во Франции в 1200-х годах", – так звучит один из отзывов.