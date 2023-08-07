Чем опасен алкоголь в All Inclusive

Большинство отелей с системой All Inclusive предоставляют постояльцам безлимитный доступ к алкогольным напиткам. Однако не стоит радоваться, если это есть в гостинице. Такое спиртное лучше не пить, так как оно опасно гораздо сильнее, чем любой другой алкоголь.

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О том, чем опасен алкоголь в отелях с системой “все включено”, — в материале “Рамблера”.

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Поддельный алкоголь

На курортах Турции ежегодно находят склады и подпольные цехи по производству поддельного алкоголя. Это спиртное поставляют в отели по сниженной цене. За качество этих напитков никто не отвечает, поэтому велика вероятность отравления отдыхающих.

Несмотря на то, что полиция регулярно проводит рейды с поиском производств поддельного алкоголя, возникают все новые точки. Они продают спиртное поставщикам, а те — отелям. Точно нельзя узнать, какой алкоголь оказался подделкой, а какой — настоящим. Дело в том, что чаще всего в All Inclusive постояльцам предлагают коктейли, где из-за сиропов, сахара и газировки невозможно определить вкус спиртного. Этикетку прочитать и проверить также нельзя из-за того, что в отелях подают исключительно алкоголь турецкого производства.

Неизвестные составляющие

В Египте одним из самых популярных источников инфекции считается вода. Очистительные сооружения работают не так хорошо, поэтому воду из-под крана лучше не пить. Также не стоит заказывать напитки со льдом и с газировкой, так как все это может быть разбавлено водой из-под крана, в которой кроются инфекции.

Проверить воду можно только, попробовав ее. Поэтому в Египте рекомендуют не пить воду из кувшинов, проверять крышки на купленных бутылках, а также не пить напитки со льдом и газировку из автоматов — в ней концентрат смешивается с водопроводной водой, которую никто не обеззараживает.

Некачественные напитки

Даже если вы заказываете не коктейль, а чистый алкоголь, который разливают по бокалам, — это не гарантия того, что он будет качественным. Алкоголь могут разбавлять в самом отеле или заранее завозить туда некачественное сырье.