Как экскурсии помогают по-новому увидеть столицу Таджикистана

«Очень комфортно, и я очень довольна такой экскурсией. Культура, совершенно другая для меня, я первый раз сталкиваюсь с этим. Мне было очень интересно», – поделилась туристка из России Татьяна Иванова.



«Один из моих друзей рассказал мне об этой экскурсии, и я решил принять в ней участие. Никогда раньше не был в таких турах», – отметил турист из США Су Хер.