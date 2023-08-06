Автобусные туры по Душанбе: как экскурсии помогают по-новому увидеть столицу Таджикистана?
В Душанбе возобновили автобусные туры по центру столицы. Экскурсии бесплатные, проходят вечером, когда спадает жара. Корреспондент «МИР 24» Александр Веселов проехал по маршруту.
Экскурсия начинается с площади Дусти, что значит «дружба». Это визитная карточка столицы, как и памятник Исмоили Сомони. Двухэтажный автобус рассчитан почти на 70 пассажиров. За час они увидят несколько десятков достопримечательностей.
«Раз в три недели мы изменяем маршруты, чтобы жители столицы и гости города смогли взглянуть на Душанбе по-новому, с другого ракурса», – отметил представитель Комитета по развитию туризма при правительстве Таджикистана Умед Амиршозода.
Экскурсии проходят на двух языках: русском и таджикском. Среди участников тура много местных жителей. Те, кто редко бывают в центре, приятно удивлены.
«Самое интересное то, что люди не знали этих зданий, этих достопримечательностей до этого. Они проходят экскурсию, говорят: «А реально вот так вот это было?». Я думаю, что наше правительство сделало правильный шаг, открыв такие бесплатные туры», – сказал экскурсовод Юсума Забирова.
Не только исторические места Душанбе, обязательная часть маршрута – обновленные проспекты, улицы и строения, возведенные за годы независимости республики. Площадь Истиклол, дворец «Кохи Навруз», центральная мечеть.
«Очень комфортно, и я очень довольна такой экскурсией. Культура, совершенно другая для меня, я первый раз сталкиваюсь с этим. Мне было очень интересно», – поделилась туристка из России Татьяна Иванова.
«Один из моих друзей рассказал мне об этой экскурсии, и я решил принять в ней участие. Никогда раньше не был в таких турах», – отметил турист из США Су Хер.
Во время небольших пауз пассажиров развлекают живой музыкой. Вечерняя прохлада, яркие огни высоток. Желающих проехать по маршруту гораздо больше, чем мест в салоне. Поэтому организаторы планируют запустить еще один автобус.