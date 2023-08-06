Соотечественники в ОАЭ: что привлекает русских в Дубае

Почему около 85% населения всех Эмиратов — иностранцы, WomanHit.ru рассказал основатель аналитического агентства недвижимости в Дубае Эльвин Гурбанов.

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Объединенные Арабские Эмираты традиционно считались дружелюбными к русским. Здесь одинаково хорошо принимают как туристов из России, так и мигрантов, выбирающих ОАЭ в качестве ПМЖ. Половина всех покупателей зарубежной недвижимости выбирают два основных направления: Турцию и Дубай. Недвижимость в Турции привлекает иностранцев относительно недорогими ценами и возможностью получения ВНЖ. Дубай же считается арабским чудом, которому за 40 лет невероятным образом удалось превратиться из жаркой пустыни в огромный мегаполис, населенный небоскребами. Что же привлекает наших соотечественников в Дубае, и почему около 85% населения всех Объединенных Арабских Эмиратов — иностранцы?

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Мягкий климат

Многие россияне жалуются на суровый климат в своей стране. Большинство наших соотечественников видит солнце в лучшем случае три месяца в году, а в остальное время живет в серости и слякоти. Холодная зима, затяжная дождливая осень и мимолетная красочная весна навевают хандру и тяжело переносятся даже самым неприхотливым организмом. Объединенные Арабские Эмираты входят в ТОП 5 самых жарких стран, и климат в Дубае сухой, субтропический. Здесь практически не бывает дождей, солнце радует жителей и туристов круглый год, а несколько пасмурных дней подряд — большая редкость. Вот почему здесь практически нет понятий «высокий» и «низкий» сезон. Зимой температура воздуха днем поднимается до 25 градусов, а летом, когда особенно жарко, горожанам приходят на помощь кондиционеры, которые здесь установлены повсюду, даже на остановках общественного транспорта.

Улучшение жизненных условий

По устоявшемуся представлению Дубай — это город небоскребов и огромных торговых центров, однако это верно лишь отчасти. На самом деле, здесь есть все. Аутентичный Старый город, театры, музеи, способные как продемонстрировать древнее арабское искусство, так и перенести в будущее, арт-пространства, — в Дубае каждый найдет занятие по душе. Несмотря на теплый климат, здесь даже можно покататься на сноуборде и лыжах со снежных горок, а закат встретить в пустыне. Турниры по крикету, скачки на верблюдах или классический русский балет — этот город предоставляет разнообразные возможности даже самым искушенным и требовательным путешественникам, и становится одним из первых по популярности для тех, кто мечтает сменить место жительства.

Отсутствие инфляции и налогов на прибыль

Со времени своего основания Дубай является сосредоточением мировых капиталов и успешно развивается благодаря удачному позиционированию по отношению к предпринимательству. Этот регион предоставляет оптимальные условия как для релокации, так и для развития бизнеса с нуля. ОАЭ считается налоговым раем, здесь действуют нулевые налоги на недвижимость, доходы физических лиц и прибыль. Привлекают инвесторов и наличие в стране свободных экономических зон, половина из которых сосредоточена в Дубае. Такие районы позволяют получить резидентство, вести бизнес без участия местных партнеров и переводить 100% полученной прибыли в другие страны. Кроме того, экономика в Эмиратах построена таким образом, что здесь практически нет инфляции. На сегодняшний день она значительно ниже, чем в других развивающихся странах, а к 2027 году аналитики прогнозируют ее предельный минимум на отметке 2%. Все это привлекает предпринимателей со всего мира, в том числе и российских, которые еще с начала 2022 года вошли в ТОП 5 крупнейших инвесторов в Дубае.

Прозрачное законодательство

Наши соотечественники, уже переехавшие в Дубай на ПМЖ, отмечают абсолютное спокойствие во всех сферах: от развития бизнеса до воспитания детей. Несмотря на то, что местное законодательство кардинально отличается от российского, оно является абсолютно предсказуемым и понятным. Важно просто уважительно относиться к месту, в котором ты живешь, и соблюдать установленные правила. Многие вспоминают, что при планировании стартапа в России сразу же брали в учет факторы, которые могут помешать начать новое дело. Здесь же мышление работает по-другому, а слово «невозможно» перестает существовать. Привлекает наших сограждан и уровень зарплаты, которая, безусловно, зависит от деятельности. Средний заработок представителя сферы услуг, например, составляет 130 тысяч рублей, а пилотам платят около полумиллиона, причем жилье предоставляет работодатель. Таким образом, правительство Дубая создает благоприятную обстановку, которая подталкивает к развитию и способствует успешному ведению дел.