Как поехать в Китай без визы – советы экспертов

Для визита в Китай россиянам нужно подать заявку на безвизовые групповые поездки на сайте понравившегося туроператора. Несмотря на то, что безвизовый режим с КНР открыт с августа, поехать в путешествие можно лишь с сентября, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

© Deita.ru

Безвизовый режим между российской и китайской сторонами все же предусматривает ряд ограничений. К примеру, разрешен он лишь для групп туристов, отрываться от которых нельзя. Пребывание в Китае ограничено 15-дневным сроком. Однако такие групповые поездки значительно дешевле и доступнее, чем индивидуальные.

Для полета в Китай группой нужно зайти на сайт Минэкономразвития РФ, выбрать туроператора, после перейти на его ресурс. Туроператоры создают различные маршруты и программу тура, нужно зайти на сайт, изучить информацию и выбрать интересное предложение, присоединившись к какой-либо группе.