Лучшие достопримечательности Таджикистана

Эта страна удивит и любителей созерцать природу, и тех, кому больше по душе архитектура.

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Душанбе

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В переводе с таджикского Душанбе означает «понедельник» – именно в этот день три столетия назад на перекрёстке торговых путей собирался стихийный базар, который и стал «фундаментом» будущей столицы. За 300 лет на нём отстроили узорные мечети, музеи и театры, разбили сады и парки – но дух «дикой» старой Азии до сих пор обитает где-то рядом: в орнаментах килимов и наматов, в щедрых порциях плова в семейной чайхане и криках ишака, который, несмотря на попытки запретить скот в черте города, нет-нет да и вклинится вместе с хозяином в плотные ряды автомобилей.

Гиссарская крепость

На выезде из относительно молодой столицы путешественников встречает Гиссарская крепость, возраст которой насчитывает около 2,5 тысячи лет. Возведённая из жжёного кирпича, в разное время она служила местом отдыха торговых караванов, кварталом ремесленников и резиденцией бека Бухарского эмирата с зелёным садом, террасами и бассейном. Сегодня о былой роскоши напоминают лишь ворота с двумя цилиндрическими башнями и узкими бойницами. Но напоминают регулярно – смотрят на путешественников с купюры в 20 самони.

Памирский тракт на участке Душанбе — Хорог

Легендарный Памирский тракт, соединяющий Душанбе с киргизским Ошем, входит в рейтинги самых красивых автомобильных дорог мира. На западном его участке, растянувшемся от таджикской столицы до города Хорог, автомобили следуют вдоль границы с Афганистаном в дoлине реки Пяндж, пересекают опасный, но живописный перевал Хабуработ и, наконец, оказываются в Хороге – зелёном городе в горной дoлине с уникальным ботаническим садом, насчитывающим более 4000 растений.

«Семь бриллиантов» Фанских гор

В долине реки Шинг, у подножия Фанских гор, разлиты кристально-бирюзовыми каплями семь озёр – семь бриллиантов Таджикистана. Крупнейшее из них, Маргузор, потребует проехать по серпантину на высоту 2140 м. Самые отчаянные рискуют делать это на двух, а не на четырёх колёсах: по каскаду Семи сестёр проходят сразу несколько маршрутов для экстремального велотрекинга. Впрочем, виды из окна автомобиля также не стоит недооценивать: за каждым витком серпантина взору открываются знаковые для Средней Азии природные пейзажи – горные вершины и серые склоны, редкие зелёные оазисы, ледники, скалы, ущелья и водопады.

Худжанд