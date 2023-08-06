Лучшие достопримечательности Таджикистана, места, которые стоит посетить
Эта страна удивит и любителей созерцать природу, и тех, кому больше по душе архитектура.
Душанбе
В переводе с таджикского Душанбе означает «понедельник» – именно в этот день три столетия назад на перекрёстке торговых путей собирался стихийный базар, который и стал «фундаментом» будущей столицы. За 300 лет на нём отстроили узорные мечети, музеи и театры, разбили сады и парки – но дух «дикой» старой Азии до сих пор обитает где-то рядом: в орнаментах килимов и наматов, в щедрых порциях плова в семейной чайхане и криках ишака, который, несмотря на попытки запретить скот в черте города, нет-нет да и вклинится вместе с хозяином в плотные ряды автомобилей.
Гиссарская крепость
На выезде из относительно молодой столицы путешественников встречает Гиссарская крепость, возраст которой насчитывает около 2,5 тысячи лет. Возведённая из жжёного кирпича, в разное время она служила местом отдыха торговых караванов, кварталом ремесленников и резиденцией бека Бухарского эмирата с зелёным садом, террасами и бассейном. Сегодня о былой роскоши напоминают лишь ворота с двумя цилиндрическими башнями и узкими бойницами. Но напоминают регулярно – смотрят на путешественников с купюры в 20 самони.
Памирский тракт на участке Душанбе — Хорог
Легендарный Памирский тракт, соединяющий Душанбе с киргизским Ошем, входит в рейтинги самых красивых автомобильных дорог мира. На западном его участке, растянувшемся от таджикской столицы до города Хорог, автомобили следуют вдоль границы с Афганистаном в дoлине реки Пяндж, пересекают опасный, но живописный перевал Хабуработ и, наконец, оказываются в Хороге – зелёном городе в горной дoлине с уникальным ботаническим садом, насчитывающим более 4000 растений.
«Семь бриллиантов» Фанских гор
В долине реки Шинг, у подножия Фанских гор, разлиты кристально-бирюзовыми каплями семь озёр – семь бриллиантов Таджикистана. Крупнейшее из них, Маргузор, потребует проехать по серпантину на высоту 2140 м. Самые отчаянные рискуют делать это на двух, а не на четырёх колёсах: по каскаду Семи сестёр проходят сразу несколько маршрутов для экстремального велотрекинга. Впрочем, виды из окна автомобиля также не стоит недооценивать: за каждым витком серпантина взору открываются знаковые для Средней Азии природные пейзажи – горные вершины и серые склоны, редкие зелёные оазисы, ледники, скалы, ущелья и водопады.
Худжанд
Древний Худжанд, стоящий на Великом шёлковом пути, был торговым, культурным и научным центром Мавераннахра задолго до появления современных государственных образований. Впрочем, Таджикистан бережно хранит наследие Худжанда для потомков – и одноимённую крепость, и мавзолей шейха Муслехеддина, и дворец Арбор, массивный памятник эпохе Таджикской ССР, и, конечно, легендарный базар Панчшанбе. К походу на рынок стоит подготовиться – как минимум проголодаться и настроиться на бескомпромиссный торг в лучших традициях Великого шёлкового пути.