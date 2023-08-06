Горный туризм в Таджикистане: как обеспечивается безопасность

В Таджикистане активно развивается горный туризм. Покорять вершины съезжаются путешественники со всего мира. В республике, где 93% территории занимают горы, предлагают разные маршруты: от обычных походов до экстремальных восхождений. Отправилась покорять горные вершины и корреспондент «МИР 24» Карина Нарзикулова.

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Фанские горы признаны одними из самых живописных в мире. Здесь в окружении арчовых лесов затеряно около 40 уникальных горных озер. Этот маршрут ведет к самому крупному из них – Куликалон, что переводится как «большое озеро».

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«Добраться до большого озера задача не из простых. Маршрут пролегает через горные тропы, реки и водопады. По сложности он чуть выше среднего и занимает полтора-два часа. Очень живописная дорога, но здесь очень прохладно, поэтому лучше не повторять моих ошибок и захватить с собой теплую одежду», – отметила корреспондент.Чтобы увидеть большое озеро нужно забраться на высоту 2 800 метров, преодолев серпантин и два перевала. Альпинисты-любители из Узбекистана Закир и Алим Фармоновы приезжают сюда каждый год. Признаются, что первую большую высоту покорили именно здесь.

«Для новичков маршрут сложноват, но он очень интересный. Каждый наш приезд мы открываем для себя что-то новое: водопад, речку. По пути можно увидеть несколько других малых озер. Мы всем советуем приезжать сюда», – поделились Закир и Алим Фармоновы.

Пик сезона горных походов в Таджикистане – середина лета. Альпинисты приезжают в страну целыми группами.

«Мы с командой приехали из Франции, из Парижа. Таджикистан еще не заезженный город, здесь можно увидеть природу в первозданном виде: заснеженные горы, озера разных цветов», – сказал альпинист из Франции Готье Тавьюту.

Сопровождают альпинистов профессиональные гиды. Они прописывают маршрут, отвечают за питание и ночлег, а главное – следят за безопасностью.

«Я вырос в этих местах. Работаю гидом-переводчиком уже 15 лет. За сезон у нас бывает по 10-12 восхождений. Туристов с каждым годом становится больше, приезжают со всего мира», – сказал гид-переводчик Мухаммад Идибеков.

Несмотря на энтузиазм и дух авантюризма, съемочная группа телеканала потратила на восхождение гораздо больше времени, чем другие туристы. В горах спешить нельзя. Чтобы избежать происшествий, весь маршрут альпинистов контролируют специальные службы.

«Здесь уже рассчитывается каждый шаг, весь маршрут прописывается: все перевалы, все спуски, все переходы рек, все места, где возможны ночевки. Прописываются и несколько вариантов обходных маршрутов. При этом тур-группа сообщает о своем выходе на маршрут в Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Республики Таджикистан», – рассказал руководитель Ассоциации по развитию туризма Давлат Хабибов.