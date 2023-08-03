Станет ли отдых в Турции дешевле к бархатному сезону

Турция впервые вошла в пятерку самых дорогих зарубежных направлений для россиян. Разбираемся, что будет с ценами дальше и могут ли путевки стать доступнее к бархатному сезону.

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Дорого-богато

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Турция летом 2023 года вошла в пятерку самых дорогих зарубежных направлений для россиян, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, подобного не было никогда за всю историю индустрии.

Эксперт рассказала, что первое место по дороговизне путевки для российских туристов заняли Мальдивы: средняя стоимость десятидневного отдыха на двоих составила 390 тысяч рублей. В число самых дорогих курортов также вошли Куба (238 тысяч) и Шри-Ланка (213 тысяч). Цена тура в Турцию обойдется в 183 тысячи рублей, отметила Ломидзе.

Она добавила, что из-за таких цен в Турции в этом году было значительно меньше российских туристов. Даже горящие путевки не исправили ситуацию – они все равно стоили дороже, чем путешественники могли себе позволить, обратила внимание эксперт.

Цены упадут?

Снижения цен на отдых в Турции к осени не ожидается. Корректировки могут произойти только после бархатного сезона, который наступает в конце сентября – начале октября, рассказала Москве 24 директор департамента туристического продукта туроператора Resort Holiday Марина Зубарева.

Бархатный сезон – активный период для туристов: отдыхающие летят без детей, море теплое, нет изнуряющей жары. Поэтому цены будут держаться на летнем уровне. Корректировку стоимости стоит ждать только после октября.

Марина Зубарева

директор департамента туристического продукта туроператора

По ее словам, средняя цена недельного проживания в пятизвездочном отеле в бархатный сезон составляет около 210 тысяч рублей на двоих. В стоимость входит питание по системе "все включено" и перелет, объяснила Зубарева.

"Альтернативным направлением по аналогичной цене может стать Шри-Ланка, правда, перелет будет со стыковкой в Дубае или Манаме", – добавила эксперт.

Владелец турагентства Zaglada Travel Ольга Заглада также считает, что к осени уменьшения стоимости путевок ждать не стоит.

"Есть множество причин, по которым цены выросли: это инфляция в Турции, увеличение НДС, минимального порога оплаты труда у персонала, введение налога на размещение. К осени все это точно не изменится. Поэтому ожидать больших скидок не нужно", – рассказала эксперт.

Корректировки могут произойти только за счет укрепления рубля. Дело в том, что туроператоры ведут с турецкими поставщиками расчеты за услуги в валюте. Поэтому взаимосвязь рубля и евро напрямую влияет на стоимость путевок.

Однако вероятность немного сэкономить на отдыхе в бархатный сезон все же есть, подчеркнула в беседе с Москвой 24 генеральный директор туристического агентства "Изюм-тревел" Светлана Калашникова. Выходом может стать горящий тур, купленный за два – семь дней до вылета.

"Но тогда у вас вряд ли получится жить именно в том регионе и отеле, в котором вам, возможно, хотелось бы", – указала эксперт.