Крупное турсобытие в Рио-де-Жанейро посетят 40 тысяч человек

В период с 27 по 29 сентября в конференц-центре в Барра-да-Тижука к западу от Рио-де-Жанейро пройдет крупнейшее туристическое мероприятие страны, которое примет 36–40 тысяч посетителей. Это уже 50-я по счету выставка ABAV Expo, организованная Бразильской ассоциацией туристических агентств (ABAV).

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Ярмарка туристических услуг возвращается в Рио-де-Жанейро спустя 11 лет. Последний раз она проходила в Олинде (штат Пернамбуку), и тогда ее посетили 26 тысяч человек. В следующем году подтверждено участие двух тысяч экспонентов, что на 37 процентов больше, чем в прошлом году. Среди них будут представители всех штатов и федерального округа, а также 22 компании гостиничного сегмента.

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Открытие состоится как раз во Всемирный день туризма, 27 сентября. Мероприятие ориентировано главным образом на туроператоров и гидов. Об этом пишет Brasil 247, партнер сети TV BRICS.

Президент компании ABAV Магда Нассар заявила, что пока невозможно предсказать, какой объем инвестиций принесет это событие, но напомнила, что в 2022 году эта сумма составила 84,5 миллиона реалов (17,5 миллиона долларов США): «Для государства самое важное – это публика, которую мы привлекаем, потому что именно она оказывает большое влияние на путешествия в стране. Желание путешествовать создается туристическими агентствами».

В выставке примут участие 50 международных операторов из 15 стран, которые помогут в привлечении иностранных туристов. В мероприятии также примет участие Бразильское агентство по развитию международного туризма (Embratur). Магда Нассар надеется, что в этом году туризму удастся преодолеть ущерб, нанесенный сектору пандемией COVID-19, которая началась в 2020 году. «Я очень верю, что наши показатели в этом году должны быть равны или превышать показатели 2019 года», – отметила она.

«Город Рио непрерывно работает над привлечением большего числа национальных и международных посетителей. Одной из таких стратегий стало проведение выставки ABAV Expo, так как туристический сектор в Рио-де-Жанейро имеет большое значение. Мэрия полностью посвятила себя тому, чтобы сделать эту выставку лучшей из всех», – сказала Даниэла Майя, муниципальный секретарь по туризму.