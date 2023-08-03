Запад пытается закрыть Россию, но у него не получится

Это сенсация. Запад пытается закрыть Россию от мира, а Минэкономразвития РФ прогнозирует: въездной турпоток по итогам 2023 года может вырасти до 10 миллионов человек. Почему? Мы запускаем электронную визу, которую могут получить граждане 55 государств. В том числе — европейских.

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Виза дает право на однократный въезд в Россию с гостевым или деловым визитом. А еще между Россией и Китаем с 1 августа возобновлен групповой туристический «безвиз».

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Что все это значит? А значит то, что в России скоро вырастет число иностранных туристов. Ведь если визу можно получить в электронном виде, не обращаясь в консульство, не стоя в очередях, это как минимум удобно.

А еще — дешево: стоимость разрешения на въезд для иностранцев не превысит 52 долларов. Почему люди захотят поехать в Россию? А потому, что наша страна в последние годы — главная тема мировых СМИ, которые публикуют байки в духе: о, эта ужасная Россия, где царит тирания, а медведи на улицах ходят теперь еще и с ружьями! Надо скорее поехать и испугаться! Не верите? Но именно так мыслят люди из «цивилизованных» стран. Они очень любят бояться и в угаре, в сладком ужасе, поедут смотреть на «этих страшных русских».

В 1980-х, поверьте, ровно так и было.

Китайцы поедут, как и раньше, потому что любопытные. Как рассказал знакомый гид, гости из Поднебесной «любят все большое и яркое». Им подавай Кремль, Коломенское, Новодевичий монастырь. А еще они ценят Мавзолей и вообще все советское наследие, потому что китайский коммунизм вырос из советского, и наши восточные соседи хотят видеть «истоки». «Москвой-Сити» их не удивишь — сами все небоскребами застроили. А вот на сталинские высотки, ВДНХ, «Лужники» смотрят с придыханием! Вообще, советское наследие, как показывает практика, идет среди иностранных туристов «на ура». «Бункеры Сталина» на Таганке или в Измайлове, первые станции метро — с колоннами, мозаиками и лепниной, ракета «Буран», фонтан «Дружба народов» пользуются колоссальным спросом.

Очень важно и то, что в Москве наконец-то появились недорогие гостиницы, даже хостелы, где можно пожить ну очень бюджетно. Появилась карта «Москоу Пасс», по которой туристы получают скидки в музеях, на выставках, ресторанах и даже в общественном транспорте. Плюс Москва сейчас благоустроена даже лучше европейских столиц и очень безопасна. А еще мы — дружелюбные. Когда 5 лет назад, летом 2018-го, у нас проходил чемпионат мира по футболу, многие были поражены: как тут у вас чисто, уютно и весело. Так что приезжайте. За эти 5 лет у нас все изменилось только к лучшему.