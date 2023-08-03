В Китай и Иран без визы: как долго туристы смогут оставаться в дружественных странах
С 1 августа 2023 года Россия запустила безвизовый режим с Китаем и Ираном для туристов. О том, как долго теперь можно находиться в этих республиках и кто может воспользоваться безвизовым режимом, разбирался «ФедералПресс».
Турпоток в Иран и КНР
О запуске безвизового режима в Китай с августа 2023 года объявило Минэкономразвития России. В свою очередь, в КНР подтвердили, что готовы принимать туристов.
«Минэкономразвития России объявляет о запуске групповых туристических поездок в рамках реализации соглашения о безвизовых туристических обменах с Китаем. От китайской стороны Россия получила подтверждение, что с 1 августа Китай готов принимать российские туристические группы и направлять своих туристов в Россию», – сообщили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, безвизовый режим вводится и с Ираном.
Речь идет о групповых туристических поездках – группе от 5 до 50 человек. При этом для поездки россиянам требуется загранпаспорт, а китайцам и иранцам – просто паспорта.
Сколько можно находиться в другой стране
Россиянам в Иране и Китае, ровно как китайским и иранским туристам в России, по безвизовому режиму можно находиться не более 15 дней.
При этом в соглашении между Россией и Ираном, опубликованном на сайте министерства, сказано, что суммарный срок пребывания туристов одной страны в другом государстве в течение 180-дневного периода не должен превышать 90 дней.
Кто повезет в Иран и Китай со Среднего Урала
Министерство экономического развития России опубликовало также списки туроператоров, которым предоставили возможность отправлять группы туристов без виз в КНР и Иран.
В Свердловской области таких организаций 14 – по 7 в Иран и Китай.
Туроператоры, которые предоставляют безвизовые путешествия в Иран:
- «Европорт»;
- «Уральские экспедиции»;
- «Море Трэвел»;
- «Королевство путешествий»;
- «ТРЭВЭЛ УРАЛ»;
- «РуТрэвел»;
- «Веди Групп Урал».
Туроператоры, которые предоставляют безвизовые путешествия в Китай:
- «Европорт»;
- «Визит Урал-Сибирь»;
- «Море Трэвел»;
- «Юнитур-2007»;
- «Веди Групп Урал»;
- «РуТрэвел»;
- «Турцентр «ЮВА».