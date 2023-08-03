В Китай и Иран без визы: как долго туристы смогут оставаться в дружественных странах

С 1 августа 2023 года Россия запустила безвизовый режим с Китаем и Ираном для туристов. О том, как долго теперь можно находиться в этих республиках и кто может воспользоваться безвизовым режимом, разбирался «ФедералПресс».

© РИА "ФедералПресс"

Турпоток в Иран и КНР

О запуске безвизового режима в Китай с августа 2023 года объявило Минэкономразвития России. В свою очередь, в КНР подтвердили, что готовы принимать туристов.

«Минэкономразвития России объявляет о запуске групповых туристических поездок в рамках реализации соглашения о безвизовых туристических обменах с Китаем. От китайской стороны Россия получила подтверждение, что с 1 августа Китай готов принимать российские туристические группы и направлять своих туристов в Россию», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, безвизовый режим вводится и с Ираном.

Речь идет о групповых туристических поездках – группе от 5 до 50 человек. При этом для поездки россиянам требуется загранпаспорт, а китайцам и иранцам – просто паспорта.

Сколько можно находиться в другой стране

Россиянам в Иране и Китае, ровно как китайским и иранским туристам в России, по безвизовому режиму можно находиться не более 15 дней.

При этом в соглашении между Россией и Ираном, опубликованном на сайте министерства, сказано, что суммарный срок пребывания туристов одной страны в другом государстве в течение 180-дневного периода не должен превышать 90 дней.

Кто повезет в Иран и Китай со Среднего Урала

Министерство экономического развития России опубликовало также списки туроператоров, которым предоставили возможность отправлять группы туристов без виз в КНР и Иран.

В Свердловской области таких организаций 14 – по 7 в Иран и Китай.

Туроператоры, которые предоставляют безвизовые путешествия в Иран:

«Европорт»;

«Уральские экспедиции»;

«Море Трэвел»;

«Королевство путешествий»;

«ТРЭВЭЛ УРАЛ»;

«РуТрэвел»;

«Веди Групп Урал».

Туроператоры, которые предоставляют безвизовые путешествия в Китай: