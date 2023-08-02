Туризм в Грузии: традиции народного праздника «Шуамтоба»

Для тех, кто любит экстрим, интересуется традициями и обычаями жителей отдаленных регионов Аджарии в Грузии и хочет приобрести необычные сувениры, самое время отправиться на высоту в две тысячи метров над уровнем моря. Чем там удивляют туристов, знает корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.

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Праздник «Шуамтоба» длится больше недели. Горцы отмечают завершение полевых работ и начало самого жаркого периода лета. Правда, здесь, среди крутых склонов, под облаками на зной и намека нет. Вокруг свежесть и аромат зелени альпийской зоны. Кстати, именно в местных селах больше всего долгожителей.

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«Мы этот праздник отмечаем с размахом. Каждый день жители соседних селений приглашают в гости. Соревнуемся в скачках, танцах и чтении стихов», – говорит местный житель Шота Микеладзе.

Все своими руками и с доброй душой. На выставке, устроенной прямо на смотровой площадке, местные рукодельницы представляют вышивку, сувениры, посуду. Цены символические – 5-10 лари (в пределах 400 рублей). Для сравнения: в Батуми подобный ассортимент продается вдвое дороже.

«Я с удовольствием принимаю участие в подобных мероприятиях. Это возможность общаться с людьми, делиться с ними опытом, знаниями. Мы обмениваемся идеями. Сегодня все стало проще благодаря интернету, но живое общение не потеряло актуальности», – сказала местная жительница Натия Меладзе.

Благодаря всемирной паутине туристы узнали об этнодворе Марины Чихладзе в соседнем с Аджарией Озургетском районе. Старая утварь досталась от предков. Кое-что подарили и односельчане. Теперь это музейные экспонаты.

«У нас и дом, и двор сохранили прежний облик. Вот это хранилище запасов на высоких ножках. Здесь выпекают хачапури, а в начинку вместе с сыром добавляют орехи и тушеный лук», – отметила местная жительница Марина Чихладзе.

И хотя отсюда до родины вина и виноделия – Кахетии – почти 400 километров, в этих краях тоже есть свой янтарный напиток. Урожай собирают чуть позже, чем в восточной Грузии. Хранят, как и положено, в глиняных сосудах квеври. Погребу около двух веков. Туристы заранее бронируют места в семейном мини-отеле, чтобы окунуться в быт и традиции. Сутки пребывания там обойдутся семье с двумя детьми в сумму около четырех тысяч рублей.