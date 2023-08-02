Провести отпуск на море всегда приятно. Но считается, что это еще и полезно, — например, для суставов, кожи, органов дыхания.

Разбираемся, так ли это, какие плюсы и риски есть у отдыха на море и что делать, если поехать туда не получается.

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Правда ли море так полезно

Конечно, поездка на море — не лекарство от всех болезней, и заменять таким образом лечение не стоит. Но для организма это может быть полезно. Какие плюсы есть у отдыха на море?

Забота о ментальном здоровье

Исследования показывают: люди, которые живут на морском или океанском побережье, чувствуют себя более здоровыми, чем горожане. Кроме того, оказалось, что плавание в море помогает справляться со стрессом и в целом поддерживать психическое благополучие.

В чем секрет? Во-первых, дело в шуме волн: он действует успокаивающе. Во-вторых, мы чувствуем себя спокойнее, когда наблюдаем за водой или взаимодействуем с ней. Правда, в этом смысле подойдет не только море, но и любой другой водоем. В-третьих, может срабатывать эффект плацебо. Море у многих ассоциируется с чем-то приятным, временем без тревоги и стресса. Мы ждем, что нам здесь будет хорошо — и это работает.

Более здоровый образ жизни

Да, с этим можно поспорить. Если вы весь отпуск пролежите на шезлонге с коктейлем, а остальное время проведете в ресторане отеля, более здоровым такой образ жизни вряд ли покажется. Но, как мы уже сказали, на море уровень стресса ниже — и это уже полезно для всего организма. А если больше плавать, играть в волейбол на пляже и подключать другие активности — конечно, в меру, — возможно, вернувшись из отпуска, вы захотите продолжить в том же духе. Кроме того, люди, которые гуляют вдоль побережья, спят лучше и дольше, чем те, кто гуляет в других местах.

Польза при лечении разных болезней

Лечение морским климатом, купаниями, воздушными ваннами и различными дополнительными процедурами называют талассотерапией. Хотя этот метод существует не первый век — считается, что его использовал еще Гиппократ, — доказательств его эффективности по-прежнему не хватает. Но в некоторых случаях талассотерапия, по-видимому, действительно полезна.

Например, при лечении остеоартрита ванны с морской водой помогают немного замедлить развитие болезни и сделать симптомы не такими острыми. Отдых у моря и связанные с ним активности могут быть полезны при лечении ревматических заболеваний, а также болезней кожи, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. По некоторым данным, курс талассотерапии также помогает ненадолго улучшить самочувствие пациентов после инсульта. И наконец, в морской воде много йода, магния и других минералов, которые тоже хорошо влияют на организм.

Риски отдыха на море

Итак, мы выяснили, почему провести отпуск на море все-таки полезно. Но у этого есть и свои риски. Разберем основные.

Слишком много солнца

Находиться на солнце слишком долго опасно: вы можете получить ожог или солнечный удар, а еще это повышает вероятность развития рака кожи. На море все эти риски возрастают. Чтобы защитить себя, старайтесь не выходить на солнце в самые жаркие часы и обязательно используйте средства с SPF.

Опасные морские обитатели

На море совсем не хочется думать о плохом — что может случиться, когда вокруг такая благодать? Но с морскими животными лучше быть осторожнее. Скаты, медузы, морские ежи, некоторые виды рыб и другие подводные обитатели могут быть ядовиты, а значит, опасны для здоровья. Поэтому перед поездкой лучше выяснить, кто водится на побережье и кого не стоит трогать.

Обострение хронических заболеваний

Если у вас есть любые хронические заболевания, в том числе аллергии, перед поездкой на море лучше проконсультироваться с врачом. Он подскажет, не является ли это противопоказанием и какие меры предосторожности стоит соблюдать. Обратиться к врачу стоит и в том случае, если вы просто чем-то заболели. Даже при обычном ОРВИ ехать на море — не лучшая идея.

Чем заменить море, если вы не можете туда поехать

Принимайте ванны с морской солью

Такая имитация моря, конечно, вряд ли вас впечатлит. Но, как и купание в морской воде, это отличный способ снять стресс и позаботиться о себе. Обращайте внимание на состав соли — от этого может зависеть дополнительный эффект. Например, соль с магнием поможет успокоиться.

Поищите центры талассотерапии

Талассотерапия есть не только на курортах. Можно, например, найти бассейны с морской водой или сходить в спа-салон на процедуры, в которых используют водоросли либо морскую соль. Отличный способ представить себя где-нибудь в отеле, откуда до моря рукой подать.

Съездите на соленое озеро

Таких озер в России много — и в целом они вполне способны заменить собой море. На них есть отели и санатории с полноценной туристической инфраструктурой, так что вам будет комфортно и не скучно. Но перед поездкой лучше проверить, точно ли в озере можно купаться и насколько оно соленое. Некоторые озера слишком мелкие. Другие, например озеро Баскунчак, настолько соленые, что при купании вас будет просто выталкивать на поверхность. Наконец, озеро может находиться в заповеднике, и там будут свои правила отдыха.

Чаще бывайте у водоемов