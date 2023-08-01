Тревел-блогер назвала самые красивые места Африки

Самыми красивыми и обязательными к посещению достопримечательностями Африки являются: водопад Виктория (граница Замбии и Зимбабве), вулкан Килиманджаро (Танзания), «Усадьба Жирафов» (Кении) и подводный вулкан Ле-Морн-Брабан (Маврикий), рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, стоит увидеть вулкан Даллол (Эфиопия) и «Аллею баобабов» на Мадагаскаре. Эксперт подчеркнула, что большинство знаменитых мест в Африке «созданы природой, а не человеком».

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Водопад Виктория, вулкан и высочайшая точка Африки — Килиманджаро, «Каменный лес» и «Аллея баобабов» Мадагаскара, вулкан Даллол в Эфиопии, «геркулесовы столбы» в Марокко, ботанический сад Памплемус на Маврикии, водопад Ауграбис в ЮАР, архипелаг Базаруто в Мозамбике, озеро Шотт-Эль-Джерид в Тунисе, — добавила Ансталь.

Собеседница также посоветовала посетить заповедник Валле-де-Мэ (Сейшелы), озеро Накуру (Кения), а также пирамиды и Люксор в Египте.

За древней архитектурой лучше всего ехать в Египет: пирамиды, Луксор, великий Сфинкс. А также в Тунис: древний город Карфаген, амфитеатр Эль-Джема. В ЮАР посетите мыс Доброй Надежды с пингвинами, где сливаются Атлантический и Индийский океаны. Туристы стремятся посетить «Усадьбу жирафов» в Кении, где во время завтрака к вам может подойти жираф и попросить угощение, — рассказала Ансталь.

Блогер подчеркнула, что в Танзании много «относительно доступных» сафари-парков и заповедников: в них можно увидеть всех героев «Короля Льва»: стада зебр, крокодилы, птицы, львы, носороги и так далее. Потрясающие места, обязательны к посещению.

Ранее Ансталь также предлагала россиянам альтернативу поездкам в Турцию. По ее словам, сейчас у туристов набирает популярность Дагестан и Северная Осетия.