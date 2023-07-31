Комик пожаловался на высокие цены в популярном у россиян городе

Известный стендап-комик, бывший участник шоу Stand Up на канале ТНТ Дмитрий Романов рассказал, что столкнулся с высокими ценами в популярном у российских туристов городе — Тбилиси. Подробности он раскрыл в эфире подкаста Comigration, запись которого доступна на YouTube.

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Романов отметил, что жить в столице Грузии недешево. «У меня завтрак обходится в 20 долларов (примерно 1,8 тысячи рублей по нынешнему курсу — прим. «Ленты.ру»). (...) В Тбилиси дорого», — пожаловался комик.

Он также сравнил Тбилиси с Варшавой. По словам комика, цены в польской столице в два раза ниже, чем в грузинской.

Ранее Романов поделился секретом создания шуток. Комик заявил, что ему удается придумывать монологи для выступлений, когда он испытывает состояние легкости и любви.