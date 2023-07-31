Как обманывают туристов в европейских столицах

Этим летом в Европу поехали многие туристы из разных городов мира. Одни приезжают посмотреть на достопримечательности, другие — отдохнуть на берегу Средиземного моря. Везде их подстерегают мошенники, которые норовят обмануть доверчивых путешественников.

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О схемах обмана, которые придумывают воры в столицах Европы, — в материале “Рамблера”.

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Подмена мелочи

Если вы пользуетесь наличными, то лучше всегда пересчитывать сдачу и смотреть на мелочь, которую вам выдают. Если магазин расположен на шумной площади и в нем много людей, то туристы делают покупки и быстро уходят оттуда. Однако если вы еще не привыкли к местной валюте, то нужно ее всегда пересчитывать.

Дело в том, что в других валютах существуют монеты, которые похожи на евро. В магазинах с большим количеством туристов их часто дают в виде сдачи. Поэтому не переживайте за то, что задержите других, зато вы не будете обманутыми.

Потерянное кольцо

Мошенники раскидывают по улицам городов золотые украшения. Когда турист поднимает ювелирное изделие, к нему подходит несколько человек. Один начинает говорить на французском о том, что это его кольцо и оно очень дорогое, и что за него нужно заплатить. Пока турист находится в замешательстве, его карманы обчищают. Есть и второй вариант: у путешественника могут потребовать денег за кольцо, которое на самом деле стоит один евро.

Выход один. Прогуливаясь по узким улицам европейских столиц, не поднимайте монеты, украшения и деньги. Вероятнее всего, это — ловушка от мошенников.

Счет с кондиционером

Это практикуют преимущественно в ресторанах, популярных у туристов. После трапезы выносят чек, где все указано на языке страны. Непонимающий турист смотрит исключительно на сумму, указанную в чеке, и оплачивает то, что указано цифрами. Однако если он начнет разбираться в счете, то увидит, что туда включили услугу по замене скатерти, оплату за работу кондиционера и воду за вазу с цветами. Если человек пытается выяснить, что это такое, то официант неожиданно перестает разговаривать на английском.