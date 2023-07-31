Едем к Николаю Чудотворцу в Турции: что надо знать россиянам

Поездка в церковь Николая Чудотворца в Турции, где служил и был похоронен святой, — самая популярная экскурсия у российских туристов, отдыхающих в Анталье и Кемере. Можно поехать туда и самостоятельно, но в сорокаградусную жару это не лучшая идея. Корреспондент NEWS.ru побывала там в группе туристов и рассказывает, что надо знать и учесть еще до поездки.

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Где находится церковь святителя Николая и есть ли там его мощи

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От Кемера до Демре, в далеком прошлом города Мира, где служил епископом Николай Мирликийский, он же Чудотворец, всего два часа на автобусе. От Антальи — немного больше. Летом каждый день к Демре отправляются десятки автобусов с туристами, в основном с россиянами. В нашей стране, пожалуй, как нигде в мире почитают святого Николая.

Мощей святителя Николая в Демре нет (хотя это не точно) — осталась церковь, где он служил, и большая часть саркофага, в котором был захоронен.

Кто такой Николай Чудотворец

Николай был не греком, как многие ошибочно полагают, а ликийцем. Древняя Ликия находилась на юго-востоке Малой Азии, на территории современных турецких провинций Анталья и Мугла.

Николай родился в богатой ликийской семье около 270 года нашей эры. В 16 лет он начал заниматься проповедничеством. Христианство в то время преследовалось римским магистратом, так что будущий епископ был схвачен и брошен в тюрьму. Но в 314 году император Константин издал эдикт о признании христианства, Николай был освобожден и вернулся домой. Его родители умерли, он вступил в наследство и раздал все свое богатство, а сам уехал в Миру и работал при храме, который еще не носил его имени.

В Мире решался вопрос об избрании нового епископа, и одному из священнослужителей приснился сон, где указывалось, что это место должен занять Николай, который каждое утро первым приходил в церковь. В этом храме он потом служил всю жизнь, в нем же по ликийским традициям был захоронен в саркофаге.

В XI веке итальянские купцы из города Бари решили выкрасть мощи святого у мусульман (анонсировалось как спасение). Они разбили саркофаг, частично повредили мощи и вывезли их (по крайней мере большую часть) в Бари.

Что известно о мощах Николая Чудотворца

С мощами святого Николая — целый детектив. У турков была версия, что итальянцы по ошибке украли не его мощи, а другого человека, а настоящие остались в храме. Сейчас туристам на экскурсиях говорят, что поврежденные тазобедренные кости, которые разбили итальянцы, могут лежать в храме под землей.

Выглядит это как маркетинговый ход для завлечения еще большего количества паломников, ведь забрать обратно похищенные кости из Бари турки не могут. Тема давняя, поросшая вековым мхом, да и к мусульманам никакого отношения не имеет.

Что интересного можно посмотреть в Демре и церкви святого Николая

Демре — с виду обычный провинциальный турецкий городок. Туристам там больше нечего показывать, кроме церкви, поэтому их сразу на автобусе везут к храму. Недалеко от церкви стоит скульптура Николая работы российского скульптора Григория Потоцкого, она появилась тут в 2000 году. Один из башмаков Николая Чудотворца блестит вследствие сложившейся традиции — паломники считают необходимым подержаться за него и сфотографироваться на память.

Церковь возведена на месте бывшего языческого храма Артемиды, который существовал в III веке до нашей эры. От него остался небольшой внутренний дворик, где можно увидеть табличку на арамейском языке, и жертвенник, что орошали кровью убиенных животных. Если что, расправлялись с ними в другом месте.

В храме два алтаря: старый, действовавший до IV века, и новый, который младше на два века. Рядом со старым на стене — фреска с изображением Николая Чудотворца. Это его перволик, то есть первое оригинальное изображение. Его написал друг Николая сразу после его смерти, именно с него пишут все иконы Чудотворца.

На стенах при входе в храм сохранились большие фрески. Это «Распятие», «Успение Пресвятой Богородицы» и «Сошествие Христа в ад». Над ними на самом верху — сюжеты из жития Николая, один из самых известных — укрощение святым шторма во время путешествия в Палестину.

Как выглядит саркофаг Николая Чудотворца, зачем его накрыли стеклом

Справа от нового алтаря в нефе находится саркофаг, в котором Николай Чудотворец был захоронен в 345 году. Крышка на нем — от другого саркофага, оригинальную разбили неаккуратные итальянцы. На ней две скульптуры без голов: взрослый то ли с ребенком, то ли с ангелом.

Саркофаг находится за защитным стеклом. Оно появилось относительно недавно. Паломники отламывали от саркофага камушки (кто на память, а кто на продажу), и никакого другого выхода его сохранить у турков не было.

Верующим советуют прикладываться лбом к стеклу и к нему же прислонять кресты и иконы. Если хочется прикоснуться к саркофагу, можно присесть и просунуть у пола руку под стеклом. Когда в храме много туристов, времени у каждого мало, да и в обстановке ажиотажа делать это не очень удобно.

Лайфхаки для туристов

Желающим побыть наедине со своими мыслями и мольбами к святому или прислушаться к тишине вечности в этих стенах лучше приезжать самим, в одиночку и не в сезон.

В местных лавках, куда в обязательном порядке ведут туристов, лучше ничего не покупать: всё втридорога. Рациональнее привезти с собой из дома иконку, крестик или медальон. А если не взяли, вот лайфхак: в лавке рядом с выходом продают все то же самое и в разы дешевле, чем в церковной.

Какие земные удовольствия ждут туристов-паломников после экскурсии

После экскурсии туристов везут на шведский стол в Santa Claus Restaurant. При чем тут Санта-Клаус? Дело в том, что Святой Николай является прообразом американского Деда Мороза, и турки раскручивают этот коммерческий бренд. При жизни Николай много помогал малоимущим, многодетным семьям, подарки он спускал через дымоход в мешочках. Сначала американский писатель Клемент Мур сочинил на основе его жизни рождественскую сказку, а потом художник Томас Нас уже на основе сказки создал серию иллюстраций про Санту.

На самом деле у массовых экскурсий есть и обратная сторона. В туры после посещения Демре включено путешествие на небольшом корабле к маленькому острову Кекова, который населяли ликийцы. Остров частично ушел под воду, но следы ликийской цивилизации можно увидеть до сих пор.

В самом порту Кекова, откуда отправляются корабли, обитает семья крупных черепах карета-карета, которых на обычном пляже шансов увидеть мало. Обычно за островом корабли делают остановку, и есть возможность искупаться в чистейшей бухте Средиземного моря. После чего за отдельную плату вас накормят жаренными на гриле рыбой и морскими деликатесами.