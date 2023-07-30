Власти Бали призывают туристов к уважению местных культурных особенностей

Власти Бали приняли решение о запуске кампании по борьбе с "некультурными" туристами. Они создали специальную рабочую группу, которая будет ежедневно проводить рейды по острову и выявлять нарушителей, сообщают местные СМИ.

© Banki.loans

Конфликты между местными жителями и приезжими не редкость на Бали. Они возникают из-за непонимания и неприятия иностранцами местных культурных особенностей, в частности, чересчур открытой одежды. Из-за нарушений власти острова с начала года уже депортировали более 130 иностранных граждан.

Примеры некультурного поведения туристов включают фотографирование голыми на священных местах острова и публикацию таких фотографий в социальных сетях.

В конце июня полиция объявила специальную операцию по предотвращению преступлений, в которых могут участвовать иностранные граждане. А ранее власти острова рассуждали о запрете массового туризма и введении квот на въезд, чтобы предотвратить неподобающее поведение туристов.

Однако необходимо отметить, что не все туристы нарушают правила и обладают отрицательным отношением к местной культуре. Многие туристы проявляют уважение к местным традициям и обычаям, стараются быть добрыми гостями и уважать окружающих.