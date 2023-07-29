Как китайцы развивают туризм в Тихом океане

Китайцы строят на Фиджи один из крупнейших в Тихом океане мегакурортов за $300 миллионов. И не только один из крупнейших, но и один из самых экологичных.

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Китайские инвесторы готовы вкладываться в тихоокеанские архипелаги Самоа, Кирибати, Вануату и острова Кука, для которых туризм – это главная отрасль экономики. Во время пандемии, когда мировой туризм был на нуле, островные государства оказались на грани дефолта. Китайцы вызвались спасти не только дружественные экономики, но и их природу.

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У китайцев стоило бы поучиться мэрам курортных городов России, которые искренне радуются миллионам туристов, а вовсе не сохранению экологии.

Blue Pacific сохранит архипелаги еще на тысячелетия

Китай был одним из инициаторов Тихоокеанского саммита лидеров устойчивого туризма в ноябре 2022 года. На нем 11 стран подписали региональные обязательства под общим названием Blue Pacific. По сути, теперь все экономические подходы в туризме меняются местами. Раньше островные курорты считались зависимыми от туризма. Теперь же региональный туризм зависит от выживания и процветания всего Тихого океана.

На Раротонг, который входит в остров Кука, до пандемии ежегодно приезжало туристов на порядок больше, чем все местное население.

А во Французской Полинезии правительство запретило заходы в порты круизным судам вместимостью более 3500 пассажиров. Ежедневные круизные рейсы на Бора-Бора теперь ограничены 1200 пассажирами, к большому облегчению местных жителей.

В экономике Фиджи почти 40% приходится на туризм, который прямо или косвенно дает работу 150 тысячам человек. Туризм - главный источник валюты, и отказываться от него никакие вменяемые власти не будут. Однако китайские девелоперы сейчас заинтересованы не в массовых, а в экологичных проектах туризма.

Живой пример такого подхода - это китайский мегапроект на Фиджи, где недалеко от столицы Сувы построен комплекс отелей, апартаментов и пристани для яхт. Китайские инженеры максимально бережно отнеслись к сохранившимся остаткам мангрового леса. Пекин не хочет повторять чужие ошибки: в 2019 году девелопер Freesoul Investments пытался построить курорт и казино на острове Малоло. Однако работы начались без достаточной экологической экспертизы, была разрушена часть рифа и нарушено традиционное рыболовство фиджийцев. Высокий суд Фиджи оштрафовал компанию за “экологическое преступление”. Впервые, кстати, в истории страны.

Мэру Сочи пора в командировку на «китайские Фиджи» - учиться работать

Больше всех ратуют за возврат к массовому туризму западные компании: архипелаги Тихого океана были излюбленным местом отдыха жителей США, Канады, Австралии. У китайцев совсем другой подход. Си Цзиньпин провозгласил переход к «зеленой» энергетике, чтобы к 2060 году страна достигла углеродной нейтральности. То есть Китай будет потреблять из атмосферы больше парниковых газов, чем выбрасывать.

Такой же экологичный подход Си Цзиньпин требует ото всех китайских компаний, работающих по всему миру. «Зеленые» требования касаются и китайских туристических и крупных компаний. Фиджи, например, до пандемии были одним из важнейших туристических рынков Китая: хотя и приезжали сюда в среднем 50 тысяч китайских туристов.

Ничтожно мало по меркам других курортов. Сейчас цифры восстановились, причем китайские туристы тратят на Фиджи уже на 12% больше, чем даже до пандемии. И дело даже не в том, что выросли цены. Дополнительные средства турбизнес Фиджи теперь будет вкладывать в экологическое развитие, чтобы сохранить уникальную природу архипелага и местные традиции.

Такому ответственному отношению к родной природе стоило бы поучиться и российским территориям. Власти Сочи, Анапы или, скажем, Дербента радуются миллионам туристов, при этом игнорируя очевидную проблему - роста экологической нагрузки. Наверное, стоит обратиться за консультациями в дружественный Китай, где о «зеленом» туризме задумались одними из первых в мире.

От китайцев ждут солнечных батарей и гибридных кораблей

Тихий океан жизненно важен для Китая, поэтому Пекин и заинтересован в его сохранении. Лидеры страны, народу которой уже почти 5 тысяч, мыслят категориями поколений, а не сиюминутности.

Маленькие тихоокеанские государства типа Фиджи благодаря Си Цзиньпину вошли в инициативу «Один пояс - один путь». По всей Океании строятся филиалы Института Конфуция и китайские культурные центры, где проходят выставки и представления. Китай также инвестирует в развитие образования, здравоохранения, инфраструктуру стран Океании.

По всей Океании у молодежи растет интерес к Китаю: она изучает мандаринский язык и китайскую культуру.

- Китайский язык поможет мне узнать намного больше об их культуре и языке. Я также считаю, что это будет полезно в моей будущей карьере. Экономика Китая ускоряется, и изучение мандаринского языка помогает понять его бизнес-культуру, – говорит в интервью University World News фиджийская студентка Коини Вере.