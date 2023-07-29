Российские туристы готовы ехать в Бурунди за слонами и барабанами

Туристы из России приняли предложение посетить Бурунди. Такой вывод можно сделать по результатам опроса, проведенного в телеграм-канале «Крыша ТурДома». Более половины из трех тысяч проголосовавших не прочь совершить эту поездку.

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Напомним: президент Эварист Ндайишимийе обратился к нашим отдыхающим во время саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге.

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Он зовет посетить лазурный берег континента. Так президент называет местное озеро Танганьика. В Бурунди гостей обещают познакомить с культурным разнообразием и гостеприимством страны, красивой природой и звуками национальных барабанов. Говорят, недовольным никто не уезжал.

Каждый четвертый проголосовавший готов поехать в Африку ради экзотики. «После того как самые популярные страны на других континентах уже исследованы, то можно и в Бурунди». Некоторых привлекает необычная природа и возможность увидеть экзотических животных в естественной среде обитания. Другим интересно увидеть культуру – видео с выступлениями местных барабанщиков их завораживает: «Только ради этого шоу уже стоит слетать».

А 3% участников опроса уже были на этом континенте, и там их зацепило – теперь хотят съездить еще: «Посетила 19 африканских стран. Природа здесь уникальна. Не надо ждать роскоши, но ведь не только на этом познается мир».

Те туристы, что уже бывали в Бурунди, рекомендуют планировать путешествие сразу в несколько стран: «Нормальное направление для одноразового посещения. Я делал связку Танзания – Бурунди – Руанда – Уганда».

Еще 25% участников опроса готовы полететь в Бурунди, если путешествие будет бюджетным. «Вопрос цены всегда перевешивает интерес. В ЮАР, например, цены приемлемые. А в соседнем Мозамбике отели, где реально можно жить, каждому россиянину пока по карману».

Оставшиеся туристы все-таки с осторожностью относятся к поездкам в Бурунди. Люди опасаются тропических болезней, низкого уровня развития медицины и преступности. Да и просто не готовы отказываться от привычного им развития цивилизации. «Недовольных туристов там не видели, потому что они стали кормом для гиппопотамов и крокодилов. А может, и не только их», – иронизируют участники опроса.