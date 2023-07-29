Почему российские туристы все чаще выбирают Африку

Число российских туристов, посетивших страны субсахарской Африки, за год выросло вдвое. Лидируют по популярности Сейшельские острова.

Как заявила в эфире телеканала «МИР 24» генеральный директор туристической компании Майя Котляр, это обусловлено, в первую очередь, наличием прямого авиасообщения.

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«Это потрясающее природное направление, где первозданная природа, не похожая ни на один из островов Африканского континента и, в целом, Индийского океана. Это белоснежные пески и лазурный океан, – Сейшельские пляжи признаны лучшими в мире. К тому же Сейшелы – это страна, где можно путешествовать, там много разных заповедников. Люди переезжают, перелетают, на кораблях плывут от острова к острову, чтобы увидеть это своими глазами. Самые популярные острова – это Маэ, Ла-Диг, Праслин», – рассказала эксперт.

Но отдых на Сейшелах не бюджетный. Один только перелет, по словам специалиста, обойдется в 80 тысяч рублей. Проживание в отелях и питание (а на островах не распространена система «все включено»), тоже дорогое. Чтобы сэкономить, можно выбрать жилье в частном секторе – сдаются квартиры и дома.

Посещение Сейшельских островов можно комбинировать с другими «топовыми» странами южной Африки, например, с Танзанией, Кенией, ЮАР. По словам эксперта, помимо потрясающих пейзажей, в этих странах доступны сафари и можно увидеть «большую пятерку» африканских животных. Также там развит винный и гастрономический туризм. ЮАР также можно комбинировать с Замбией, основная достопримечательность которой – водопад Виктория.

«Танзания – это более бюджетное направление. Материковую часть страны можно совмещать с отдыхом на Занзибаре, куда зимой, как мы ожидаем, будут запущены прямые рейсы. Я считаю, что тогда Танзания выйдет в топ направлений по выездному туризму с точки зрения как курортного отдыха, так и комбинированного туризма», – заявила Майя Котляр.

Продолжают пользоваться популярностью и северные страны Африки: Египет, Тунис, Марокко. По словам эксперта, Марокко предлагает пляжный и экскурсионный отдых, это возможность увидеть имперские города и наследие европейской культуры в сочетании с мусульманской. Те, кто хочет побывать в Сахаре, тоже едут в Марокко. В стране развивается этнический, гастрономический, серфинг-туризм.

Египет и Тунис – это «классика» отдыха по системе «все включено». В Египте развита экскурсионная составляющая, и растет популярность круизов по Красному морю, а Тунис – это самое бюджетное и исключительно пляжное направление.