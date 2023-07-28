Турецкие музеи поднимут цены для туристов в два раза

Тех, кто собирался в Турции посетить интересные музеи, ждет неприятный сюрприз. Для туристов цены на билеты вырастут примерно в два раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление по связям администрации президента.

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Цена входных билетов в турецкие музеи будет повышена с 1 августа. Повышение не коснется граждан страны, а также иностранцев, у которых есть ВНЖ.

Местные СМИ приводят следующие цифры: посещение руин античного города Эфес вырастет с 400 до 700 лир (26 долларов), вход в Памуккале будет стоит также 700 лир, билет на Галатскую башню - 650 лир (24 доллара), а на Девичью башню – 550 лир.

Местным жителям и иностранцам с видом на жительство по-прежнему будет доступна карта Muzekart, которая стоит 60 лир и дает право посещать почти все музеи страны. Ее стоимость повышать не будут.