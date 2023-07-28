Где находится отель с номерами из сточных труб

В 2004-м году одному художнику из Австрии пришла удивительная идея создать скромный отель, в котором путешественники могли бы останавливаться за символическую плату. Ему удалось реализовать свой замысел, правда, сделал он это максимально необычным образом.

© dasparkhotel.net

Гостиница существует до сих пор и вызывает у туристов неоднозначные эмоции. Почему, и в чем ее изюминка – в материале "Рамблера".

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Концепция

В парке небольшого городка под названием Оттенсхайм вот уже почти 20 лет располагается отель с номерами… из сточных труб. Точная история создания нестандартной локации умалчиваются.

dasparkhotel.net

Количество "комнат" не превышает 10 штук. Все они одинаковые и предлагают отдыхающим следующие условия размещения: само сооружение, площадь которого не превышает двух квадратных метров, скромная, но все же двуспальная кровать с постельным бельем, светильник и небольшое вентиляционное отверстие. Раковины, туалета и уж тем более телевизора здесь нет. А вот душ можно можно найти: он стоит в отдалении и оплачивается отдельно.

Как отмечает сам владелец, плюсами номеров являются звукоизоляция, возможность уединиться и в тоже время быстро воссоединиться с природой. А еще здесь достаточно комфортно спать, так как помещение проветривается благодаря маленькому окошку, но в то же время не пропускает свет внутрь.

Расположение

Отель, как было упомянуто выше, находится на территории парка, вблизи местной речки. Из развлечений – пара кафешек, в которых можно перекусить. И все же расположение считается удобным, так как рядом есть автобусные остановки, следующие по популярным маршрутам.

Стоимость

Одна из особенностей локации – возможность заплатить за размещение в канализационной трубе столько денег, сколько захочется. Вероятно, по этой причине отель все еще существует, ведь он действительно может стать волшебной палочкой для экономных туристов. По словам художника, таким образом он хотел показать гостеприимство австрийцев.