Придется ли туристам платить новый налог в Турции
В Турции с 1 января 2023 года ввели налог на проживание для отдыхающих. Но взиматься он будет с объектов размещения, а не с туристов. Об этом рассказал атташе по культуре и туризму посольства Турции в России Илькер Озкан.
«Налог на проживание будет вводиться Министерством казначейства и финансов Турецкой Республики. Предметом налога является услуга ночлега, а также другие сервисы, предлагаемые в объекте размещения (питание, развлекательные услуги, пользование бассейном и пр.)», – пояснил эксперт.
По его словам, платить налог в 2% будут отели, гостиницы и гостевые дома. Туристы же будут покупать путевки как и раньше, дополнительный сбор по прилету в страну им оплачивать не придется, пишет издание TourDom.ru.