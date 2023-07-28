Россиянка показала кадры из Кемера во время лесных пожаров
Жительница Екатеринбурга рассказала о ситуации с лесными пожарами в Турции и поделилась фото с места событий.
«Находимся в Кемере. Вертолеты летают, но запаха гари нет. Дыма нет. В принципе, все нормально», – сообщила корреспонденту «ФедералПресс» россиянка.
По словам молодой женщины, их семьи никак не коснулись лесные пожары. И они не мешают отдыху. Также туристка сказала, что видимых признаков пожаров нет. Единственное, без остановки летают вертолеты МЧС.
ФедералПресс
Ранее «ФедералПресс» писал, что сильное задымление видно над прибрежными горами турецкого курорта в районе Кемера (п. Гейнюк). Вертолеты продолжают тушить пожар, чувствуется запах гари.