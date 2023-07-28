Россиянка показала кадры из Кемера во время лесных пожаров

Жительница Екатеринбурга рассказала о ситуации с лесными пожарами в Турции и поделилась фото с места событий.

«Находимся в Кемере. Вертолеты летают, но запаха гари нет. Дыма нет. В принципе, все нормально», – сообщила корреспонденту «ФедералПресс» россиянка.

По словам молодой женщины, их семьи никак не коснулись лесные пожары. И они не мешают отдыху. Также туристка сказала, что видимых признаков пожаров нет. Единственное, без остановки летают вертолеты МЧС.