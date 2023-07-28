Названа точная дата возобновления безвиза между Россией и Китаем

Уже на следующей недели начнет действовать безвизовый режим для туристических групп между Россией и Китаем. Точную дату его возобновления назвал губернатор Приморья.

Как сообщил глава Приморья, безвиз для тургрупп начнет действовать уже со вторника, 1 августа.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников подтвердил, что безвиз будут возобновлен между двумя странами в ближайшие дни. Для его работы страны должны были обменяться туроператорами. В настоящее время все процедуры завершены, поэтому на следующей неделе первые группы туристов отправятся в Поднебесную без обязательного оформления туристической визы.