«Это тебе не Сочи»: российский турист —об отдыхе в Новой Зеландии

«Но а если в Сочи в гостевых домах вы встретили плесень, то с этого гостевого дома можно уехать к себе домой на Урал. Либо без проблем купить необходимую технику, которой в России достаточно. Да и дома у нас другие! Но в Новой Зеландии вся эта ситуация похожа на неготовность жизни страны к таким условиям», — пожаловался россиянин.