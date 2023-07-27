Россиянин назвал 6 причин не отдыхать на популярном курорте Таиланда

Паттайя – один из популярных тайских курортов, который привлекает большое количество туристов, однако отдых в этом городе подойдет далеко не всем. Российский экспат назвал главные причины, по которым не стоит туда ехать, особенно с семьей.

«Этот город давно уже является мировой столицей ночной жизни – многие тысячи баров, десятки тысяч женщин не самого тяжелого поведения, клубы, рестораны... За этим сюда большинство туристов и прибывает, в массе своей – одинокие мужчины», – написал россиянин в своем блоге на платформе «Дзен».

Туристы, по его словам, приезжают разные, но многие из них доставляют дискомфорт.

Россиянин также отметил, что любого иностранца в этом городе, особенно это касается мужчин, принимают за «ходячий банкомат» и источник дохода

Пляжи, по мнению блогера, тоже оставляют желать лучшего ­– они завалены мусором.

«Море в Паттайе есть, и это все, что про него можно сказать хорошего. Хотя нет, не все – закаты тут бывают очень красивые», – указал автор.

Также он отметил, что Паттайя – небезопасный город, потому что там совершается множество преступлений, а на дорогах – оживленное и хаотичное движение.

Неопытные туристы часто арендуют скутеры, не соблюдают правила дорожного движения, создают аварийные ситуации.

«Еще неизвестно, кто опаснее – дедушка Сомчай на груженом кокосами древнем мопеде, который плевать хотел на все правила дорожного движения, или свежеприбывший иностранец, который взял в аренду скутер и решил повыделываться. Думаю, один другого стоит», – добавил он.