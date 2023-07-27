В Турцию летят 70 процентов российских туристов

«Основной объем у нас по компании идет в Турцию - порядка 70%. Около 15% идет на Арабские Эмираты, 10% - на Египет, оставшиеся направления занимают 1-2%. В плане объемов, как они были выстроены в начале сезона, так они держатся и соблюдаются. Единственное, что мы добавили себе объемы на Венесуэлу, но это не счет того, что доставили дополнительные авиамощности, а просто увеличили блок», - сказал собеседник НСН.