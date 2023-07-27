От чего будет зависеть стоимость безвизовых туров в Китай

Туркомпании и туристы ждут открытия безвизового въезда в Китай, но реальный спрос будет зависеть от стоимости туров, которую определит авиаперевозка. Об этом рассказала "РГ" исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова.

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Накануне в Минэкономразвития РФ сообщили, что безвизовый въезд в Китай для групп туристов из России начнет действовать с 1 августа.

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"Поступает много звонков от туристов, все спрашивают, когда появятся безвизовые туры в Китай и сколько будут стоить. Ответить на этот вопрос невозможно, пока нет данных по авиаперевозке", - сказала Осипова.

Ещё не известно, на каких самолётах и какие авиакомпании будут летать, также не известно, будут ли это регулярные рейсы или чартеры, пояснила она.

"Речь идёт о групповых турах. Все ждут. Сначала надо запустить рейсы, а потом смотреть, сколько это будет стоить", - добавила представитель туриндустрии.

В Китай туроператоры предлагают различные туры. Есть культурно-познавательные поездки в Пекин, провинции. Конечно, пользуется спросом пляжный отдых на юге , на острове Хайнань. Также развиты лечебные туры. В Китае каждому найдётся отдых по душе, сказала Осипова. Но такие туры никогда не были дешёвыми, заметила она.

До пандемии туры на 10 дней на остров Хайнань на двоих с размещением в отеле "четыре звезды" обходились от 200 тыс. рублей. Сейчас перелет регулярным рейсом из Москвы в Пекин стоит от 20 тыс. рублей за одного пассажира в одну сторону, на остров Хайнань - от 30 тыс. рублей в одну сторону.