Что важно знать туристу перед походом на рынок в Турции

Торг и общение на восточном базаре – это целое искусство, которым местные продавцы владеют в совершенстве. Важно знать о некоторых тонкостях, с помощью которых на турецком рынке вам могут «впарить» все что угодно.

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«Прежде чем назвать стоимость товара, люди за прилавком опытным глазом оценят покупателя, а если понадобится, зададут ему невинные на первый взгляд вопросы», – пишут «Тонкости туризма».

На восточных рынках нет единой цены для всех. Многое зависит от пола, возраста и поведения туриста, а также от того, с кем он пришел.

Первым делом продавцы интересуются, откуда вы приехали. Новичку они сразу же назовут заоблачную цену. Иногда и вовсе не нужно задавать никаких вопросов: опытные торговцы сразу видят неопытного туриста.

Не стоит в первый же день бежать за покупками. Стоит отдохнуть, привыкнуть к местным обычаям и выучить пару фраз на местном языке.