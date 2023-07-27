Туристы рассказали, чем отличается отдых в Омане и Эмиратах

Туристы из России рассказали, чем отличается отдых в Омане и Эмиратах
Россияне, которые побывали в Омане и Арабских Эмиратах, рассказали, чем отличается отдых на этих двух направлениям.
Все больше российских путешественников проводят отпуск в Омане. Султанат стал четвертой страной в Персидском заливе после ОАЭ, Бахрейна и Катара, куда пассажиры долетают без пересадок. Рейсы проходят четыре раза в неделю. Осуществляет их национальный перевозчик Oman Air.
Самый дешевый перелет из России в Оман оценивается в 37 тысяч рублей.
На отдыхе в Омане акцент идет на самобытность, древние традиции и уникальную природу. Небоскребы заменяют здания традиционного арабского стиля. Однако для массового туризма государство не предназначено, скорее, для состоятельных и искушенных путешественников, которые посетили Восток и хотят увидеть что-то неизведанное.
Туристы посещают каньоны, леса, красивые водопады. У каждого дорогого отеля есть свой чистый пляж. К слову, в арабской стране есть отели Shangri-La, Jumeirah, The Ritz-Carlton, Marriott, Hilton и другие.
При этом важно, что женщины могут купаться на общественных пляжах в купальнике. Однако все же стоит избегать обтягивающей и откровенной одежды: руки и ноги должны быть прикрыты.
Что касается алкоголя, то на территории королевство за производство, продажу и распитие спиртных напитков полагается штраф, заключение в тюрьму, удары плетьми и даже депортация. Купить же — можно. Алкоголь продают в барах и ресторанах, отелях и в дьюти-фри. Только нужно быть готовым к тому, что бокал виски в Омане будет стоить, как бутылка напитка в России.