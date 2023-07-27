Туристы рассказали, чем отличается отдых в Омане и Эмиратах

Россияне, которые побывали в Омане и Арабских Эмиратах, рассказали, чем отличается отдых на этих двух направлениям.

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Все больше российских путешественников проводят отпуск в Омане. Султанат стал четвертой страной в Персидском заливе после ОАЭ, Бахрейна и Катара, куда пассажиры долетают без пересадок. Рейсы проходят четыре раза в неделю. Осуществляет их национальный перевозчик Oman Air.

Самый дешевый перелет из России в Оман оценивается в 37 тысяч рублей.

На отдыхе в Омане акцент идет на самобытность, древние традиции и уникальную природу. Небоскребы заменяют здания традиционного арабского стиля. Однако для массового туризма государство не предназначено, скорее, для состоятельных и искушенных путешественников, которые посетили Восток и хотят увидеть что-то неизведанное.

Туристы посещают каньоны, леса, красивые водопады. У каждого дорогого отеля есть свой чистый пляж. К слову, в арабской стране есть отели Shangri-La, Jumeirah, The Ritz-Carlton, Marriott, Hilton и другие.

При этом важно, что женщины могут купаться на общественных пляжах в купальнике. Однако все же стоит избегать обтягивающей и откровенной одежды: руки и ноги должны быть прикрыты.