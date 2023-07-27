«Ввергает в хаос и ужас»: россиянка об отдыхе в Индии
Россиянка побывала в Индии и призналась, что поначалу эта страна «повергла ее в хаос и ужас», а потом она испытала удивление, восхищение и очарование. Своими впечатлениями она поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».
Туристка рассказала, что, несмотря на грязь и антисанитарию, Индия показалась ей необыкновенно интересной страной.
«Тут великое множество уникальных достопримечательностей, не хватит и года все посмотреть, но люди — это отдельная тема. У них, конечно, другой менталитет и абсолютно другое мировоззрение. Они очень просят фотографироваться, и были так благодарны, что мы не отказывали им», — такими фразами описала свою поездку читательница портала.
Россиянка добавила, что почти не встречала во время тура попрошаек. По ее словам, средний класс в Индии довольно многочисленный, а его представители много путешествуют.
«Видно, что [они] не бедные: селятся в недешевых отелях, едят в ресторанах, хорошо одеваются, у них хороший парфюм, и [они] очень позитивные, общительные, открытые», — поделилась наблюдениями туристка.