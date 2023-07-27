«Ввергает в хаос и ужас»: россиянка об отдыхе в Индии

«Тут великое множество уникальных достопримечательностей, не хватит и года все посмотреть, но люди — это отдельная тема. У них, конечно, другой менталитет и абсолютно другое мировоззрение. Они очень просят фотографироваться, и были так благодарны, что мы не отказывали им», — такими фразами описала свою поездку читательница портала.