Эксперт объяснила, почему пока рано рассматривать Китай как туристическое направление
Вскоре россияне смогут посещать Китай и Иран без визы. Такое заявление сделал вчера глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
По словам министра, с 1 августа планируется запустить первые групповые безвизовые поездки туристов в Китай и Иран.
— Мы обменялись перечнем туроператоров, все процедуры завершены, — сообщил Решетников. — Со дня на день мы рассчитываем, что первые группы путешественников к нам приедут, дадут дополнительный турпоток.
Однако, по словам руководителя туристической компании Дианы Фердман, радоваться преждевременно.
— О том, что безвиз с Китаем вот-вот откроют, мы слышим больше года, — говорит она. — Но, пока не будут подписаны соответствующие документы, радоваться рано. Нужно понимать, что сейчас въезд китайцев в Россию идет без визы, а вот россиянам виза, наоборот, нужна. Причем оформление занимает от недели до месяца. И поэтому сегодня рассматривать Китай как туристическое направление нельзя.
Фердман считает, что подписание необходимых документов положительно повлияет на туризм.
— Кроме того, откроются прямые перелеты в курортные зоны, — предположила эксперт. — Например, на Хайнань. И туристов поедет в разы больше, чем сейчас. Китай очень разнообразен. Раньше люди летали туда купаться, лечиться и для шопинга. Это всеобъемлющая история интереса к КНР у россиян.