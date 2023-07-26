Почему пока рано рассматривать Китай как туристическое направление

— О том, что безвиз с Китаем вот-вот откроют, мы слышим больше года, — говорит она. — Но, пока не будут подписаны соответствующие документы, радоваться рано. Нужно понимать, что сейчас въезд китайцев в Россию идет без визы, а вот россиянам виза, наоборот, нужна. Причем оформление занимает от недели до месяца. И поэтому сегодня рассматривать Китай как туристическое направление нельзя.