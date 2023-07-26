10 интересных фактов о Сингапуре

Помимо прекрасного вида на горизонт и оживленного центра города, в Сингапуре есть еще много интересного для путешественников.

Сингапур - это одна из стран, в которую вы можете легко влюбиться. Если вы еще не решили, следует ли вам выбрать Сингапур в качестве следующего места отдыха, то, надеемся, что приведенные ниже факты побудят вас посетить эту прекрасную страну.

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1. Самый высокий крытый водопад.

В Сингапуре находится самый высокий крытый искусственный водопад в мире. Высота водопада достигает 35 метров. Этот водопад расположен во внутреннем саду, в котором произрастает более 500 000 растений со всего мира.

2. В Сингапуре 63 острова.

Он состоит из 63 островов, окружающих главный остров. Вы можете себе это представить? Некоторые из этих островов:

Сентоза

Пулау Убин

Остров Сент-Джонс

Острова сестер.

Сентоза - самый большой из всех этих островов.

3. Один из самых зеленых городов мира.

Несмотря на то, что Сингапур является городом небоскребов, он также утопает в пышной зелени. Почти половина Сингапура покрыта растительностью. Эта растительность выходит за рамки парков и скверов, поскольку их можно найти покрывающими здания. Например, четырехэтажный каскадный вертикальный сад, который окружает отель Parkroyal Collection.

4. Город-государство.

Сингапур входит в число трех сохранившихся городов-государств в мире. Оставшиеся два - Ватикан и Монако. Он получил независимость от Малайзии в 1965 году, став городом-государством.

5. Захватывающие события.

Во время пребывания в Сингапуре вам точно не придется скучать. Это связано с проведением там разнообразных круглогодичных мероприятий, таких как культурные фестивали, крупные спортивные и художественные мероприятия. Например, ежегодно в июне проводится Большая сингапурская распродажа, за которой следует Сингапурский фестиваль еды, который ежегодно проводится в июле.

6. Ночной зоопарк.

Ночное сафари, которое является первым ночным зоопарком в мире, расположено в Сингапуре. С наступлением ночи двери ночного сафари открываются, приглашая вас понаблюдать за ночными существами и их средой обитания.

Этот зоопарк был открыт в 1994 году и находится рядом с Сингапурским зоопарком. Зоопарк больше похож на парк дикой природы, чем на настоящее сафари.

7. Singlish.

Сингапурцы говорят не только по-английски, но и на синглише. На синглише они добавляют "lah" и "leh" в конце своих предложений. Этот язык вдохновлен мультикультурализмом Сингапура.

8. Ночная гонка Формулы-1.

С 2008 года в Сингапуре проводятся концерты, развлекательные и гоночные мероприятия для поклонников Формулы-1 и посетителей всех возрастов. Сингапур вошел в историю, проведя первую в мире ночную гонку Формулы-1. Это было звездное событие, известного как Гран-при Сингапура Формулы-1 Singapore Airlines.

9. Национальный гимн на валюте.

Если вы хотите найти текст государственного гимна Сингапура, то переверните банкноту серии Portrait стоимостью 1000 долларов. Государственный гимн написан на официальном языке - малайском. Гимн был написан Зубиром Саидом в 1958 году, когда Сингапур еще не получил статус самоуправления. Это был гимн, который использовался во время официальных мероприятий городского совета Сингапура. После обретения независимости Сингапура был выбран в качестве гимна острова.

10. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.