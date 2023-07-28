Россиянка поделилась подробностями о ситуации в Турции

Россияне, находящиеся в Турции, в шоке от жары, которая настигла страну из-за «теплового взрыва» в Сахаре. На днях даже в тени термометры фиксировали +40 °С. К тому же ситуацию усугубляют лесные пожары, охватившие ряд турецких провинций. Об актуальной обстановке на заграничном курорте «ФедералПресс» рассказала туристка из Москвы.

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«Я нахожусь не в Анталье, а в Калкане – не в таком отеле, куда массово возят туристов. И гарь здесь не чувствуется, хотя и говорят, что катастрофа. Недавно было +49 °С. Мы прилетели и одурели, конечно», – поделилась Екатерина Дмитриева.

По словам москвички, в настоящее время жара на курорте начинает по чуть-чуть спадать. Туристка каждый день проводит у моря, и адаптация к текущим условиям проходит довольно быстро.