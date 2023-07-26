Тревел-блогер назвала обязательные для посещения места в Китае

Первое путешествие в Китай туристу определенно надо начинать с Пекина, заявила NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, столица КНР богата на достопримечательности. Здесь можно посетить Великую Китайскую стену, зоопарк «Дом панды», принять участие в традиционной чайной церемонии.

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Если путешественники едут в Китай в первый раз, то лучше всего начать с Пекина, где можно посмотреть различные достопримечательности, в первую очередь — Великая Китайская стена. Обязательно нужно посетить «Дом панды», зоопарк, отведать утку по-пекински и посетить чайную церемонию. Второе место по количеству запросов занимает Шанхай, — рассказала блогер.

Любителям активного отдыха Ансталь предложила отправиться в провинции Сычуань и Юньнань, а тем, кто предпочитает отдых на побережье — на остров Хайнань с белоснежными пляжами. К тому же на острове находится природный парк «Край света».

Можно планировать свое посещение под национальные праздники, их празднуют с размахом, можно погрузиться в китайскую культуру, это все ярко и красочно. Особенно рекомендую Китайский Новый год и Праздник драконьих лодок, — продолжила путешественница.