Безвизовые турпоездки между Россией и Китаем начнутся в ближайшее время

«У нас на безвизовом китайском обмене работало порядка двухсот компаний, и мы говорим о тысячах рабочих мест. В первую очередь, безусловно, это территории приграничные: Забайкалье, Восточная Сибирь, Дальний Восток, Приморский край, Амурская область. Дальше по этому обмену: постоянно на десятках пунктов пропуска вот на этих территориях работали автобусные маршруты. Река Амур и река Уссури - это там, где у нас ходили теплоходы на подводных крыльях. То мы говорим о восстановлении речного транспорта в этом плане. Это круизная тема, особенно на Дальнем Востоке. Безусловно, это восстановление, точнее расширение полетных программ, как российских компаний, так и китайских. А самое главное еще и расширение географии этих полетов».