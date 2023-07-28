Таинственный Ичери-шехер: что посмотреть в Старом городе в Баку

Если спросить любого бакинца, где находится сердце Баку, он не задумываясь ответит – в Ичери-шехер (Старом городе). Посетив его, можно не только окунуться в историю, но и прочувствовать колорит столицы, попытаться понять менталитет бакинцев. Найти ответы на вопросы, почему местные жители так горделивы и вместе с тем гостеприимны. Первыми в Старом городе гостей встречают величественные «Парные ворота», или, как их еще называют, – Шамахинские ворота. Но в Старый город можно попасть и с двух других входов: с нижней части, со стороны Приморского Национального парка, и сбоку, со станции метро с одноименным название «Ичери-шехер». Но с какой стороны вы не попадете в Старый город, вы сразу почувствуете себя частью истории.

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Дворец Ширваншахов – главная достопримечательность внутреннего города. После разрушительного землетрясения в 1607 году в тогдашней столице Азербайджана Шамахи правители переехали в Баку. Воздвигнутый в XV веке дворец был резиденцией шахов Ширвана. Комплекс состоит из дворца, где восседал правитель, дворика диван-хане, где шах проводил собрания с придворными, из дворцовой мечети с минаретом, усыпальницы шахов, бани, мавзолея придворного ученого. Все здания комплекса состоят из куполов и арок, декорированных рисунками с глубокими резными узорами. Комплекс Ширваншахов – пример высокого мастерства каменной кладки.

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Девичья башня – второе уникальное сооружение в Старом городе. Его считают символом чистоты и верности. Много легенд слагали о его возникновении, но самой распространенной остается история печальной любви двух сердец. Башня, построенная в XII веке, в те времена омывалась волнами Каспия. По сказаниям, она служила местом заточения влюбленной в простолюдина принцессы. Узнав о том, что отец утопил ее возлюбленного, она вслед за любимым выбросилась в море. После этого башню стали называть Девичьей. С 1964 года она функционирует как музей.

Тут же, рядом с башней, расположился еще один древний архитектурный комплекс – Базарная площадь. Она со всех сторон окружена балкончиками и стрельчатыми арками. Комплекс очень напоминает Мекку – место паломничества правоверных мусульман. В настоящее время комплекс функционирует в качестве «Музея под открытым небом». Здесь на обозрение выставлены стелы, идолы надгробья в виде каменного барана, образцы художественной резьбы по камню.

Особое место среди исторических памятников Старого города занимают Восточные бани. В старину баня была не только местом омовения, но и общения, заключения сделок, возможности встретиться с давнишними друзьями. Женщины здесь даже выбирали себе будущих невесток. В Ичери-шехер (Старинном городе) до наших дней сохранилось пять бань. Самым большим и древним считается хамам (баня) Гаджи Гаиба, который относится к XV веку. Его обнаружили в 1964 году во время археологических раскопок. Из всех средневековых бань действует лишь одна – хамам Ага Микаила.

Историко-архитектурный заповедник Ичери-шехер также является и старинным живым кварталом. Помимо многочисленных бутиков, где можно приобрести национальные ковры, музыкальные инструменты, национальные головные уборы-папахи и келагаи (женский платок), сувениры, здесь расположены жилые постройки. Всего 15 кварталов. Каждый имеет свое название, отображающее род деятельности местных жителей. Например, «Квартал шапочников», «Квартал банщиков» или «Квартал ювелиров».

Но есть в Старом городе дом, который известен далеко за пределами крепостных стен. Основатель Центра керамики Азербайджана художник Миртеймур Мамедов создал музей в музее. Коренной житель Ичери-Шехер Мастер Миртеймур превратил свой дом в музей керамики. Экспозиция начинается прямо у входа. Стены трехэтажного дома и снаружи, и изнутри украшены забавными маленькими образами мужчин и женщин, фигурками животных – знаками зодиака.

Когда вы входите во двор дома, вы оказываетесь в волшебном мире керамики. Из всех уголков на вас смотрят живые глаза персонажей фильмов, известных актеров, в которых художник вдохнул жизнь с помощью глины. По словам Миртеймура, «все известные мастера полотна рано или поздно берутся за глину, потому что это начало всех начал». Двери музея всегда открыты для посетителей. А желающие даже могут пройти мастер-класс и создать свое керамическое произведение искусства.

Загадочный Ичери-шехер часто привлекал и кинематографистов. Нередко режиссеры использовали его в качестве съемочной площадки. Здесь сняли 10 художественных фильмов. А самыми яркими и запоминающимися для советского зрителя остаются «Тегеран -43», «Человек-амфибия» и «Бриллиантовая рука». Для съемок заграничных эпизодов «Бриллиантовой руки» Ичери Шехер превратился в Стамбул. А известные слова героя фильма «Черт побери!» стали названием кафе в Старом городе.