Пожары в Турции: последние новости, карта опасных регионов

24 июля вечером сразу в нескольких турецких регионах вспыхнули лесные пожары. Основные очаги возгорания сосредоточились в провинциях Маниса, Кахраманмараш и Анталья (в популярном среди туристов со всего мира регионе – Кемер). «Рамблер» решил разобраться, что происходит в Турции сейчас и поездки в какие регионы туристам имеет смысл пока отложить.

Первый очаг возгорания возник в Кемере, а, точнее, в 40 км от города в лесах горной местности. Из-за довольно высокой температуры ночью (около 33 градусов жары) и ветра огонь распространялся слишком быстро. В связи с этим властями были принято решение об экстренной эвакуации местных жителей, проживающих в горных поселениях. Помимо этого были приняты меры по перевозке пациентов Кемерского государственного госпиталя в другие больницы. Некоторых пациентов, если то позволяли сделать медицинские показания, просто отпустили домой.

Про эвакуацию туристов

Речи об эвакуации туристов из региона не идет – туроператоры находятся на постоянной связи с отелями и гидами, ситуацию держат на контроле. В отелях на Анталийском побережье и в самом Кемере все спокойно. Многие в социальных сетях ужасаются, глядя на видеокадры, на которых кажется, будто пожары бушуют прямо вблизи отелей, однако эксперты и сами отдыхающие утверждают, что на курорте даже отсутствует запах гари. А такой эффект на видео создается из-за того, что горы находятся близко к побережью и если снимать из определенных точек, визуально расстояние между горами и отелями будут казаться меньше. Власти, как и туристические фирмы, заверяют, что туристам, отдыхающим в регионе, ничего не угрожает, а огонь в лесах Кемера специальные службы рассчитывают потушить уже в ближайшее время. Главная проезжая дорога Кемера, которая разделяет горы, охваченные лесными пожарами, и жилую зону с гостиницами, работает в штатном режиме.

К тушению пожара в провинции Анталья моментально были привлечены несколько сотен пожарных и сотрудников других муниципальных служб. В ликвидации огня также принимали участие и авиация – 10 самолетов и 22 вертолета. По состоянию на вчерашний день, как утверждает губернатор провинции, от лесных пожаров не пострадали ни жилые дома, ни другие жилые или производственные постройки. Власти Турции практически единогласно утверждают, что в этом году страна и все необходимые службы были хорошо подготовлены к лесным пожарам.

Про опасные регионы

Самыми опасными регионами в Турции в данный момент считаются курорты у побережья Эгейского моря – территории Бодрума и Чешме. Туристов в эти места пока не отправляют, а тех, кто находится вблизи очагов возгорания, где существует угроза, эвакуируют в безопасные места. Этим занимаются как местные службы, так и российские, если речь идет о туристах из нашей страны.

Самыми безопасными курортами остаются Анталья, Сиде, Белек и Аланья, там вероятность лесных пожаров, как утверждают власти Турции, минимальна.

Про обстановку сегодня

По состоянию на 26 июля очаги возгорания в Кахраманмараше, Измире и Манисе локализованы и потушены. Те территории, на которых уже удалось потушить огонь, «охлаждают» с помощью проливов с воздуха, дабы не произошло повторного возгорания.

Пожар вблизи курортного поселка Гейнюк неподалеку от Кемера, по состоянию на 26 июля, также потушен – этому курорту, как и туристам, отдыхающим на нем, ничего не угрожает. Дым, еще ночью густым слоем покрывавший местность, рассеялся к утру.