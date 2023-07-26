Индия — популярное направление у туристов в России. Долететь до Дели можно прямым рейсом, а оттуда отправиться изучать страну или посетить известные курорты.

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Отдых в этой стране на самом деле не такой безоблачный и расслабленный, как может показаться на первый взгляд. О том, на что жалуются туристы в Индии, — в материале “Рамблера”.

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Низкое качество воды

С питьевой водой в Индии есть действительно много проблем. Если это вода из-под крана, то ее ни в коем случае нельзя пить или мыть ей фрукты. Дело в том, что через нее можно заразиться кишечными инфекциями.

Также стоит отказаться от напитков со льдом. Вместо этого лучше покупать в магазине бутилированную воду из холодильника. Всегда проверяйте плотность крышки — некоторые продавцы идут на хитрость и наливают в бутылки воду из-под крана, чтобы реализовать их повторно.

Особенности еды

Привыкнуть к пищи в Индии очень тяжело европейским туристам. Если вы никогда не путешествовали по Азии, то вам будет сложно свыкнуться с мыслью, что здесь подают исключительно острые и пряные блюда. Специи добавляют не только в еду, но и в напитки, а найти ресторан с привычной едой на курортах очень тяжело.

Чтобы справиться с этим, рацион можно разбавить овощами и фруктами, а также продуктами из альтернативного молока.

Отсутствие инфраструктуры

Если в крупных городах вы сможете найти магазины и транспорт недалеко от вашего жилья, то на курортах с этим будет туго. Там тяжело найти привычные отели с “Все включено” и бассейном. Если вы едете отдыхать в Индию, то готовьтесь к тому, что это будет небольшая гостиница или съемная квартира. Чтобы добраться до основных достопримечательностей, лучше ездить на организованные экскурсии или рассматривать для передвижения общественный транспорт.