В Татарстане приступают к созданию инфраструктуры на турмаршруте «Волжская тропа»

В Татарстане приступают к созданию туристической инфраструктуры на новом маршруте «Волжская тропа». Путь, общей протяженностью 350 километров, пройдёт вдоль правого берега Волги от границ с Ульяновской областью до Чувашии, с дополнительным участком в Казани. В маршрут войдут пять районов республики, более 100 объектов культурного наследия и 26 особо охраняемых природных территорий, передает корреспондент ГлагоL в Татарстане Ольга Сапожникова.

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Обустраивать «Волжскую тропу» будут поэтапно. Создание инфраструктуры на первой очереди пешеходного маршрута в 174 километра планируется начать в следующем году. Тропа стартует от парка Урицкого в Казани до села Кирельское в Камском Устье.

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«Сегодня на маршруте из инфраструктуры только маркировка и отдельно организованные рельефы. Пока на этом всё. Сейчас смета находится на проверке. В следующем году мы начнем реализацию первой очереди проекта».

Оксана Саргина, руководитель департамента «Дирекция по природным территориям» фонда «Институт развития городов Татарстана»

Она рассказала на пресс-конференции, что маршрут «Волжская тропа» вобрал в себя все лучшие практики. Он будет способствовать развитию внутреннего туризма не только в Татарстане, но и в соседних с ним регионах. Любители пеших походов смогут начать путешествие по тропе с любой её точки и завершить его там, где захочется.

По словам Саргиной, одна из основных задач проекта — выйти за пределы стандартных групповых маршрутов и предложить всем желающим новый формат проведения досуга, не требующий практически никаких затрат.

«Волжская тропа» на территории поделена на три части: Казанская агломерация, Камское Устье и Тетюши. На первой очереди тропы — на отрезке от Верхнего Услона до Камского устья — туристам предлагается девять маршрутов, из них: четыре — для начинающих, два — для продолжающих и три — для опытных путешественников. Для прохождения всей тропы потребуется примерно две недели. Срок, конечно же, весьма условный, а реальный — будет зависеть от подготовленности туристов. Местами тропа выходит на трассы М-7 и М-12, предусмотрено десять точек для стоянки автомобилей и продолжения маршрута пешком.

«Путешествовать по «Волжской тропе» можно будет девять месяцев в году, в зимние месяцы, это, скорее всего, не получится, из-за погодных условий. Проложить маршрут и ориентироваться на месте туристу поможет специальное мобильное приложение. Оно уже доступно для устройств на Android и iOS», — уточнили ГлагоL в госкомитете Татарстана по туризму.

Проект «Волжская тропа» был презентован 30 марта в Казани. В перспективе планируется создать «Большую Волжскую тропу», протяженностью более 3,5 тысячи километров вдоль Волги от Ржева до Астрахани.

Председатель госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов сообщил, что в настоящее время в республике реализуется много интересных проектов. Так, в частности, Татарстан с 2021 года занимается созданием глэмпингов и развитием туристической инфраструктуры в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Республике в прошлом году было выделено на эти цели более 283 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов.

Из этих же источников на обустройство пляжей в Татарстане в текущем году направят более 177 миллионов рублей. Здесь установят душевые кабины, зонтики, шезлонги, урны для мусора, туалеты, оборудуют пункты медицинской помощи и спасательные пункты. По словам Иванова, по итогам первого этапа конкурса, поддержку получили 14 предпринимателей с 14 проектами. Сейчас идет второй этап конкурса, принимаются дополнительные заявки для выдачи оставшихся средств предпринимателям.