Туристам в Турции объясняют, что лесные пожары летом – обычная история

Над отелями в Кемере и Гейнюке продолжают летать вертолеты, которые активно тушат лесные пожары. Спецслужбам удается контролировать происходящее и заставлять огонь отступать, но о полной победе над стихией все же пока говорить рано: «Прямо сейчас из окон Fame Residence Kemer & Spa Hotels видны клубы дыма. Судя по всему, горит приблизительно за Phaselis Bay и Club Med Palmiye в сторону Кемера», – написал утром один из подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома».

В гостинице, откуда сделаны кадры, жизнь идет в обычном формате, все коммуникации работают: «По словам администрации, пожар уходит вглубь от поселка. Но если верить сарафанному радио, из отеля все-таки успели экстренно выехать несколько паникеров».

По сообщениям властей, пожар в районе Кемера продолжается 14 часов, пострадало 120 гектаров леса. Но зона возгорания находится в 5 км от ближайших отелей – угроз для постояльцев нет. Из мелких неудобств только шум авиатехники. Хотя ее не прекращающие купаться в море туристы скорее воспринимают как экзотику – необычными снимками и видео люди делятся в соцсетях. Отдыхающие разглядели и российские самолеты Бе-200, которые помогают туркам сражаться со стихией.

Дыма, по сравнению с ночными кадрами, немного. И он не мешает отдыху: «В отеле никакого запаха не чувствуем. Гиды успокаивают: говорят, что основной очаг уже потушили, сейчас локализуют».

«Мы в Mirage Park. Дым видно. Ветер дует с моря, поэтому уносит гарь в сторону гор. Запаха нет. Утром тушили наши самолеты. А недавно пролетел вертолет с надписью "МЧС Беларусь"».