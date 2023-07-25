Директор «Турпомощи» прокомментировал ситуацию с пожарами в Турции

Директор ассоциации «Турпомощь» прокомментировал ситуацию с пожарами в Турции
Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал российским туристам, как действовать из-за лесных пожаров в Турции. Путешественникам не стоит паниковать, уверен эксперт. Об этом сообщает RT.
«Очень важно, что за ситуацией следит и наблюдает российская сторона в постоянном контакте с турецкой стороной. На момент вчерашнего вечера и сегодняшнего утра эвакуация там нигде не требуется», — указал Осауленко.
Он посоветовал туристам следить за ситуацией и быть на связи с турфирмами. Если ситуация изменится, то туристов проинформируют. Сейчас об эвакуации речи не идет. Если появится официальное предупреждение и официальные действия по этому вопросу, а они могут быть только со стороны государства, то до туроператоров данную информацию доведут.
Туроператор, в свою очередь, должен будет тут же довести информацию до туристов. Поэтому торопиться сдавать уже приобретенные путевки не следует, считает эксперт.
«Давайте будем честными: подобная ситуация последние годы складывается достаточно регулярно что по Турции, что по Греции, что по Испании и по Италии. Мы с вами видим, что в мире последнее время происходят погодные катаклизмы», — подытожил Осауленко.