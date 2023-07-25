Директор «Турпомощи» прокомментировал ситуацию с пожарами в Турции

«Очень важно, что за ситуацией следит и наблюдает российская сторона в постоянном контакте с турецкой стороной. На момент вчерашнего вечера и сегодняшнего утра эвакуация там нигде не требуется», — указал Осауленко.

Он посоветовал туристам следить за ситуацией и быть на связи с турфирмами. Если ситуация изменится, то туристов проинформируют. Сейчас об эвакуации речи не идет. Если появится официальное предупреждение и официальные действия по этому вопросу, а они могут быть только со стороны государства, то до туроператоров данную информацию доведут.